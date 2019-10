Verkehrswende – aber wie? Das sagen die OB-Kandidaten

Hannover

Das Auto bleibt wichtigstes Fortbewegungsmittel in der Stadt. Sollen Fahrspuren zugunsten des Radverkehrs aufgegeben werden? Oder droht dann der Kollaps – wie es Wirtschaftsverbände befürchten. Die NP verschafft einen Überblick über die Positionen.

Mehr Radverkehr wollen alle – aber wie soll das konkret funktionieren?

Marc Hansmann:Als Vater und Radfahrer (einen Führerschein habe ich gar nicht) ist es mein wichtigstes Ziel, dass wir die Sicherheit der Radfahrer im Alltag garantieren. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Unfälle mit Radfahrern in der Region Hannover auf mehr als 2.000 gestiegen. Eine kinder- und umweltfreundliche Stadt kann das nicht hinnehmen. Als Oberbürgermeister werde ich deswegen die Ampelphasen von Autos und Radfahrern trennen, die Radwege dort, wo es möglich ist, vom Autoverkehr baulich absetzen und ein durchgängiges und einheitlich markiertes Radwegenetz schaffen.

Belit Onay:Wir brauchen ein Umdenken bei der Verkehrsplanung. Innerhalb der Stadt muss das Fahrrad ein gleichberechtigtes Verkehrsmittel sein. Ein Beispiel: Auf den Hauptverkehrsrouten – etwa an der Hildesheimer Straße – brauchen wir Radwege, die so gut ausgebaut und so sicher sind, dass das eigene Kind dort morgens gefahrlos zur Schule fahren könnte. Das erreichen wir an vielen Orten nur, indem wir die Radwege und Radstreifen baulich abtrennen, zum Beispiel mit Pollern, damit sie frei bleiben. Weitere Maßnahmen sind: Fahrradstraßen zu echten Fahrradstraßen machen, das Veloroutennetz schnell umsetzen und mehr Fahrradabstellmöglichkeiten schaffen.

Eckhard Scholz: SPD und Grüne hätten in den vergangenen Jahrzehnten zeigen können, wie man den Radverkehr ausbaut. Passiert ist außer großen Versprechungen leider viel zu wenig. Gerade einmal fünf Millionen Euro stellen sie für das gesamte Radwegenetz pro Jahr zur Verfügung. Das reicht nicht einmal für das Beseitigen von Schlaglöchern. Ich werde diesen Haushaltsansatz verdreifachen, um die bestehenden Radwege zu sanieren, das Streckennetz zu vergrößern und mehr getrennte Fahrbahnen zu errichten. Wir brauchen zu allererst mehr Sicherheit, damit Radfahren wirklich attraktiver wird.

In Hannover sind große Flächen für den ruhenden Verkehr reserviert. Sind so viele Parkplätze noch zeitgemäß?

Marc Hansmann: Hannover hat bereits jetzt eine der größten Fußgängerzonen Deutschlands. Diese autofreie Zone werde ich deutlich erweitern und in den Wohngebieten weiter Parkplätze in Fahrradstellplätze umwandeln. Stellplätze sind gerade für Lastenräder, die derzeit Fußwege versperren, wichtig. Aber flächendeckend Parkplätze in der Südstadt, der List oder Linden abzubauen, würde nur dazu führen, dass Anwohner auf Parkplatzsuche noch länger im Kreis fahren. Auch die Parkgebühren sind erst kürzlich erhöht worden. Ich fahre kein Auto – aber durch solche Maßnahmen werde ich meinen Lebensstil anderen nicht aufzuzwingen.

Belit Onay:Der Platz in der Stadt ist wertvoll und knapp – wir haben zu viel davon für parkende Autos reserviert. Aber ich weiß auch: Wenn Menschen auf ein Auto angewiesen sind, muss es irgendwo stehen. Ich will das Park-and-Ride-System ausbauen, Car-Sharing unterstützen, die Parkraumbewirtschaftung schneller umsetzen und ein intelligentes Parkleitsystem einrichten. Innerhalb des Cityrings schlage ich die autofreie Innenstadt vor, mit der wir mehr Raum für Fußgänger und Radverkehr gewinnen und die City attraktiver machen – und zugleich Lösungen finden für Anwohner, Lieferverkehr, Handwerk, Taxen und Menschen, die nicht gut zu Fuß sind.

Eckhard Scholz:Die Stadtspitze hat in den vergangenen Jahren trotz wachsenden Autoverkehrs immer mehr Parkplätze zurückgebaut und die bestehenden Probleme damit nur noch weiter verschärft. Je länger die Menschen brauchen, einen Parkplatz zu finden, desto mehr Abgase stoßen sie aus. Das kann niemand wollen. Ich setze daher auf ein intelligentes Parkleitsystem mit City-Parkhäusern und auf den Bau zentraler Stadtteil-Parkhäuser. Es muss nicht jeder zwingend einen Parkplatz vor der Tür haben, aber es muss insgesamt genügend Parkraum geben. Alles andere führt zu Frust und Unverständnis.

Die Luft ist in Hannover noch immer nicht so sauber, wie es die EU fordert. Sollte die Stadt notfalls auch Diesel-Fahrverbote durchsetzen, um die Grenzwerte zu schaffen?

Marc Hansmann:Von Verboten halte ich nichts, da sie die Falschen treffen: die Menschen, die auf das Auto angewiesen sind und sich nicht einfach ein neues, schadstoffarmes Modell leisten können. Zudem ist der Nutzen sehr zweifelhaft. In Hamburg wurden Hauptstraßen gesperrt, und nun weicht der Verkehr auf die Wohnstraßen aus. Ich werde stattdessen Bus und Bahn ausbauen, den Radverkehr fördern und so den Umstieg vom Auto auf alternative Verkehrsmittel erleichtern. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Ausbau der Stadtbahnlinien.

Belit Onay: Gerichtlich erzwungene Fahrverbote sind die Bankrotterklärung des verkehrspolitischen Konzeptes einer autogerechten Stadt. Verantwortlich dafür, dass die Grenzwerte noch nicht eingehalten werden, ist auch der Diesel-Betrug der Automobilindustrie. Die Gerichte schreiten ein, wenn die Politik es nicht schafft, die Gesundheit von Kindern, alten und kranken Menschen zu schützen. Um Fahrverbote zu verhindern, will ich den Anteil des Radverkehrs bis 2030 auf 40 Prozent erhöhen, die autofreie Innenstadt umsetzen und mich für einen attraktiveren und preiswerteren ÖPNV einsetzen. Der Weg führt von der autogerechten zur menschengerechten Stadt.

Eckhard Scholz:Ein Diesel-Fahrverbot in Hannover ist glücklicherweise vom Tisch. Es wäre auch unverhältnismäßig, weil die NOx-Belastung hier bei weitem nicht so stark ist. Gleichwohl möchte ich frischere Luft in der Stadt und setze dafür auf Anreize und Belohnungen statt auf Verbote und Bevormundung. Ich möchte die Investitionen in ein gutes Radwegenetz verdreifachen, die Ladeinfrastruktur ausbauen, neue Wohngebiete an die Stadtbahn anschließen, ÖPNV-Jobtickets stärker fördern und durch den Bau großer Park&Ride-Stationen an den Haupteinfallachsen den einfachen Umstieg auf Stadtbahn, Fahrrad oder E-Auto ermöglichen.

Welche Verbesserungen wünschen Sie sich im Öffentlichen Nahverkehr ?

Marc Hansmann:Mit der Üstra haben wir eines der besten Nahverkehrsunternehmen Deutschlands. Als Oberbürgermeister werde ich den Umstieg auf Bus und Bahn noch attraktiver machen und Menschen, die auf ihre Ausgaben achten müssen, über die Fahrpreise finanziell entlasten: Besonders wichtig ist mir, dass die Jugendnetzkarte für 15 Euro im Monat auch für Auszubildende gelten sollte. Für Rentnerinnen und Rentner sollte es deutlich günstigere Monatskarten für maximal 30 Euro im Monat geben. Außerdem will ich die Stadtbahnlinien ausbauen und etwa durch eine Verlängerung der Linie 10 die Südstadt besser anbinden.

Belit Onay:Um es kurz zu machen: Moderner, günstiger, besser angebunden. Ich setze mich zum Beispiel für ein 1-Euro-Ticket ein, um Pendler zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen. Wir brauchen auch zusätzliche Investitionen in das Streckennetz, etwa die Anbindung der Wasserstadt Limmer und der neuen MHH sowie das Südufer des Maschsees, der eines der attraktivsten Naherholungsziele in Hannover ist. Und natürlich moderne, möglichst elektrisch fahrende Busse, gern mit WLAN. Dabei gilt immer: Der öffentliche Nahverkehr liegt in Verantwortung der Region Hannover. Deswegen können wir in diesen Bereichen als Stadt nicht allein entscheiden.

Eckhard Scholz:Im Vergleich mit anderen Großstädten hat Hannover bereits einen guten ÖPNV. Gleichwohl brauchen wir neue Anreize beim Streckennetz und der Preisstruktur. Als Oberbürgermeister werde ich versuchen, deutlich mehr Einfluss auf diese Entscheidungen zu nehmen. Denn mein Ziel ist, dass wir neue Wohngebiete, Gewerbegebiete und große Einrichtungen wie die neue MHH an das Stadtbahnnetz anschließen, um den Autoverkehr zu reduzieren. Hier gibt es noch große Potenziale. Darüber hinaus setze ich auf günstige Job-Tickets auch für kleinere Betriebe und weitere Vergünstigungen zum Beispiel für Azubis.

Welche Vision haben Sie für Hannovers Verkehr im Jahr 2030?

Marc Hansmann: Unser Verkehrssystem im Jahr 2030 ist sicher, preiswert, modern und weitgehend CO2-neutral. Die Fußgängerzone in der Innenstadt ist noch größer und hat eine hohe Aufenthaltsqualität. Dank einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur ist Hannover die Hauptstadt der Elektromobilität. Ein bezahlbarer und barrierefreier öffentlicher Nahverkehr ist ideal vernetzt mit alternativen Verkehrsmitteln wie Car- und Ride-Sharing-Diensten, E-Bikes und Taxis. Die Verkehrssteuerung haben wir in der „ Smart City Hannover“ optimiert und damit einen weitgehend störungsfreien Verkehrsfluss realisiert.

Belit Onay:In zehn Jahren fahren die Menschen bequem und sicher mit dem Rad oder mit Bus und Bahn in die Stadt zur Arbeit oder zum Einkaufen. Die autofreie Innenstadt ist im Jahr 2030 Realität: Sie stehen nicht im Stau, atmen saubere Luft und sitzen gerne mit ihren Freunden draußen. Hannover ist Vorreiterin für moderne, klimaschonende Mobilität in Großstädten. Für einen Euro pro Tag nutzen Erwachsene den gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr, Schüler und Auszubildende fahren sogar noch günstiger. Wer auf ein Auto angewiesen ist, nutzt immer öfter Carsharing-Angebote und die Mehrzahl der Autos fährt inzwischen elektrisch.

Eckhard Scholz: Ich wünsche mir, dass wir im Jahr 2030 die parteipolitisch motivierten Gräben in der Verkehrspolitik überwunden und die richtigen Anreize dafür geschaffen haben, dass die Menschen aus voller Überzeugung auf das Rad, den ÖPNV oder alternative Antriebsformen umsteigen. Ich wünsche mir zudem flächendeckende Carsharing-Angebote und eine digitale Verkehrssteuerung nach Umweltgesichtspunkten. Eine autofreie Innenstadt lehne ich ab, da die Infrastruktur hierfür nicht gegeben ist, und wir durch die Weiterentwicklung neuer Antriebsformen bis zum Jahr 2030 einen enormen Rückgang der lokalen Emissionen erleben werden.

Kostenloser Nahverkehr und Lob für den Diesel – das sagen die anderen

Durchkommerzialisiert“ sei Hannover, die Verkehrsplanung orientiert an den „Bedürfnissen wirtschaftlicher Akteure“: Jessica Kaußen, OB-Kandidatin der Linken, geht hart mit Stadt und Region ins Gericht – und stellt weitgehende Forderungen auf, um den Verkehr in Hannover ökologischer und sozialer zu machen. Sie will, dass der öffentliche Nahverkehr kostenlos wird.

Finanziert werden soll das wiederum über eine vom Einkommen abhängige Abgabe. Auch Unternehmen sollen an den Kosten über eine Abgabe beteiligt werden. Bisher kenne „die Entwicklung der Fahrpreise nur eine Richtung: Nach oben“, kritisiert Kaußen, die außerdem bis 2024 alle Verbrennungsmotoren bei der Üstra auf umweltfreundlichere Antriebsarten umrüsten will. Die Fahrzeugflotte des Unternehmens müsse komplett barrierefrei werden, zudem will Kaußen die Takte von Bussen und Bahnen auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten verdichten, um mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen.

Das alles sind Forderungen, für die primär die Region zuständig ist. Kaußen will allerdings ihren Einfluss geltend machen, sofern sie Oberbürgermeisterin werden sollte. In Hannover will sie darüber hinaus schnell das vom Radfahrerclub ADFC vorgeschlagene Veloroutennetz umsetzen.

Joachim Wundrak, OB-Kandidat der AfD, hält die Forderung nach einer Verkehrswende für „ideologisch motiviert“. Die in Hannover gemessenen Werte für Feinstaub und Stickstoffdioxid seien „als unkritisch zu bewerten“. Auf keinen Fall rechtfertigte sie „auch nur Gedanken an Zwangsmaßnahmen wie Fahrverbote“. Für Wundrak ist die „moderne Dieseltechnologie nach wie vor der insgesamt leistungsfähigste und umweltfreundlichste Antrieb“.

Der Ex-General will den Verkehrsfluss verbessern „durch ein intelligentes Verkehrsleitsystem, um unnötige Standzeiten und Anfahr-Situationen an Ampeln zu vermeiden“.

Wundrak will auch gegen den „E-Scooter-Hype“ vorgehen. Die Verleiher müssten „dringend bei den entstehenden Kosten und Risiken als Verursacher in Haftung genommen werden“.

Die FDP schickt keinen eigenen OB-Kandidaten ins Rennen. Fraktionschef Wilfried Engelke wünscht sich aber, dass mehr Geld für den ÖPNV und Radverkehr zur Verfügung gestellt wird.

Auch die „Hannoveraner“ haben keinen Kandidaten aufgestellt. Sie unterstützen allerdings AfD-Mann Wundrak. Es sei „illusorisch zu glauben, dass Verkehr ganz ohne Belastung der Umwelt funktionieren kann“, sagt Fraktionschef Jens Böning. Allerdings müsse sich der neue OB dafür einsetzen, dass mehr Menschen vom Auto auf den ÖPNV umsteigen. Auch der Radverkehr müsse gefördert werden, allerdings „nicht zu Lasten der anderen Verkehrsteilnehmer“.

Adam Wolf, OB-Kandidat der Piraten, will die „Innenstadt für Verbrennungsmotoren dicht machen“. Er ist davon überzeugt, dass das mehr Lebensqualität und damit auch den Händlern in der City mehr Umsatz bringen würde.

Außerdem setzt sich Wolf für einen fahrscheinlosen ÖPNV ein, der über eine Umlage oder Steuern finanziert werden soll.

Julian Klippert, Fraktionschef der „Partei“ und von dieser auch bei seiner OB-Kandidatur als unabhängiger Bewerber unterstützt, findet, dass „gute Konzepte für die Verkehrswende schon längst vorliegen“. Sie müssten allerdings auch endlich umgesetzt werden. Die Innenstadt könne „nicht von heute auf morgen autofrei werden“. Man müsse allerdings mal damit anfangen.

