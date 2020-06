Verkehrswandel: Ein guter Radweg ist leider teuer

Oberbürgermeister Belit Onay drückt aufs Tempo beim Ausbau von Hannovers Radwegenetz. Mit 13 Velorouten will Onay 40 Prozent Radverkehr in Hannover schaffen – eine Verdoppelung im Vergleich zu heute und damit ein ehrgeiziges Ziel. Aber wer den Rotstift beim Radverkehr ansetzt, spart an der falschen Stelle, meint NP-Redakteur Christian Bohnenkamp.