In Hannover wird so viel geblitzt wie nie zuvor

Erfolgreich geblitzt: Region Hannover und die Landeshauptstadt haben 2019 zusammen deutlich mehr Bußgeldeinnahmen wegen Verkehrsverstößen kassiert als im Jahr davor. Unterm Strich gab es allein für Geschwindigkeitsüberschreitungen eine Steigerung um mehr als 828.000 Euro auf fast acht Millionen Euro (siehe Tabelle) – prozentual sind das rund 11,6 Prozent mehr.

Die Stadt Hannover hat dabei im vergangenen Jahr zehn Prozent mehr Einnahmen durch Bußgelder für Geschwindigkeitsverstöße erzielt als im Vorjahr. Die Einnahmen stiegen damit von 3,95 Millionen Euro auf 4,35 Millionen Euro, hieß es auf NP-Anfrage. Rund 97.500-mal wurden „Temposünder“ durch städtische Kontrollstationen erfasst – gut 3500 mehr als 2018.

Negativrekord auf der B6

Allein der Messanhänger sei vier Tage je Woche rund um die Uhr im Einsatz gewesen, an 40 Orten, und habe dabei mehr als 10 000 Verstöße registriert. Dazu kommen noch rund 10.000 Anzeigen aus Polizeikontrollen im Stadtgebiet – das ist ein Anstieg um 4000 Fälle, mithin um 67 Prozent. Unterm Strich gab es demnach mehr als 107.500 festgestellt Geschwindigkeitsüberschreitungen in Hannover im Jahr 2019. Statistisch fast 300 pro Tag.

Den Negativrekord gab es – wie in den Vorjahren – wieder auf einem Abschnitt des Westschnellweges (B6) wo Tempo 50 erlaubt ist. Dort wurde ein Fahrer mit 168 Stundenkilometern erwischt. Laut Stadtverwaltung gibt es jetzt 35 stationäre Messanlagen, wobei letztes Jahr zwei hinzukamen (Geveker Kamp in Davenstedt).

Auch die Rotlichtverstöße in der Landeshauptstadt haben zugelegt – zumindest die Zahl der dabei Erwischten: mit über 6000 Fällen waren das gut 500 mehr als im Vorjahr, ein Anstieg um über neun Prozent.

Extreme Steigerung in Burgdorf

Die Tempovergehen in den 20 anderen Kommunen der Region Hannover brachten 3,36 Millionen Euro ein – wobei hier ein Teil an die Regionskasse fließt (stationäre Messung: 40 Prozent, mobile 50 Prozent), da sie die Bescheide erstellt und die Verfahren führt. Für Burgdorf, Burgwedel, Gehrden, Ronnenberg, Seelze, Sehnde und Uetze stellt die Region sowohl Messtechnik als auch Personal. Darum fließen die Bußgeldeinnahmen vollständig in ihre Kasse. In der Regionsverwaltung sind 70 Mitarbeiter mit dem Thema Verkehrsordnungswidrigkeiten befasst.

Extreme Steigerung: Burgdorf verzeichnet rund 936 Prozent mehr verhängte Bußgelder. Grund sei laut Regionsverwaltung, dass die Stadt seit Anfang 2019 wieder selber messe. Seelze hat durch die Verkehrsüberwachung ein Bußgeldzuwachs von 717 Prozent – von 23.000 auf 188.000 Euro. Laut Regionsverwaltung hat die Stadt das etwa September wieder selber in die Hand genommen. In Wedemark gab es eine Steigerung um fast 250 Prozent – dort sei ein Messanhänger angeschafft worden, der seit 2019 im Einsatz sei.

Rückgang in Pattensen

Extremer Rückgang hingegen für Pattensen: Dort wurde anscheinend nicht gemessen, jedenfalls nichts an die Region gemeldet. Eine Anfrage der NP wurde nicht beantwortet. Barsinghausen hat auch keine Auskunft erteilt – laut Region hat die Kommune aber „bereits eine Kamera angeschafft sowie zwei Säulen aufgestellt“.

Springe hatte 2017 erklärt, künftig selber zu kontrollieren, damit war die Region außen vor. Laut Auskunft der Kommune hat es aber Verzögerungen bei Aufstellung und Umsetzung des Konzepts gegeben und stand kein Geld für die Anschaffung der Technik bereit – daher zwei Jahre ohne derartige Einnahmen. Seit einigen Tagen werde für zunächst sechs Monate ein Messanhänger vom Typ Enforcement Trailer der Firma Vetro getestet. Dafür stünden 160.000 Euro im Haushalt.

Der Einbruch um mehr als die Hälfte in Uetze wird damit erklärt, dass die Messtation wegen Straßenbauarbeiten derzeit außer Betrieb sei.

Vierstellige Bußgelder

Das höchste Bußgeld wurde vergangenes Jahr gegen einen Mann verhängt, der nicht zum ersten Mal einschlägig auffällig geworden war – er musste 2498,30 Euro berappen. Das höchste Bußgeld für einen Einzelfallverstoß erhielt ein Mann, der unter Drogeneinfluss (hatte Cannabis konsumiert) unterwegs war – 1782,26 Euro.

Der stärkste Tempoverstoß innerorts wurde in einer Tempo 30-Zone registriert: Hier war jemand mit 109 Kilometern pro Stunde unterwegs. Außerorts wurde ein Fahrzeug geblitzt, das bei erlaubten 100 Stundenkilometern mit 172 durch die Landschaft „flog“.

Die Bearbeitung erfordere inzwischen mehr Aufwand für die Mitarbeiter, da einerseits „der rechtliche Rahmen“ stärker ausgeschöpft (und damit intensiver geprüft) werde und weil zunehmend Einsprüche gegen Bescheide erhoben werden, zunehmend mit Unterstützung von Rechtsanwälten, erklärt die Region.

Nicht enthalten sind in den Regionszahlen die durch Kontrollen der Polizei erwischten Verkehrssünder.

