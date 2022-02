Hannover

Das Stauniveau in Hannover nähert sich langsam wieder dem Vor-Corona-Niveau an. Das zeigt die aktuelle Statistik des Navigationsexperten Tomtom. Das Unternehmen hat jetzt die Jahresübersicht für die niedersächsische Landeshauptstadt veröffentlicht. Im Vergleich zu 2020 standen die Autofahrerinnen und Autofahrer 2021 durchschnittlich wieder länger im Stau. Aufs Jahr gerechnet verloren sie ganze 74 Stunden mit Stillstand und stockendem Voranrollen.

Die generelle Stauquote für Hannover gibt Tomtom mit 20 Prozent an. Das bedeutet, dass Verkehrsteilnehmer im Schnitt ein Fünftel länger brauchten, als es bei leeren Straßen der Fall gewesen wäre. Als Rechengrundlage für die Zeitverluste nimmt das Unternehmen eine 30-minütige Pendelstrecke. Somit bedeutet Hannovers Stauniveau einen Zeitverlust von sechs Minuten. Zum Vergleich: 2020 lag dieser Wert coronabedingt bei 19 Prozent, 2019 bei 21 Prozent. Durchschnittlich am verstopftesten waren Hannovers Straßen 2021 im November (25 Prozent).

Schneechaos deutlich erkennbar

Der Montag vom Schneechaos Anfang Februar 2021 war aus Autofahrersicht der längste. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Archiv)

Der staureichste Tag hingegen war der 8. Februar (67 Prozent; 20 Minuten länger). Kein Wunder: Das war der Montag nach dem Schneechaosbeginn, das unter anderem Stadtbahnen und auch den Lkw-Verkehr auf den Autobahnen zum Erliegen brachte. 2021 lagen insgesamt 27 Tage über dem doppelten Staudurchschnitt, und nur acht waren halb so schlimm. Grundsätzlich verloren Hannovers Autofahrerinnen und Autofahrer im ganzen Jahr 74 Stunden Zeit – drei Tage und zwei Stunden. Immerhin waren das 14 Stunden weniger als noch 2019.

Donnerstags zwischen 16 und 17 Uhr herrschte zudem die schlimmste Rush Hour. Die 30-Minuten-Strecke verlängerte sich auf ganze 42 Minuten (plus 40 Prozent). „Fahrten am Donnerstag nach 17 Uhr können im Jahr bis zu zwei Stunden Zeit sparen“, heißt es dazu seitens Tomtom. Außerdem war der Berufsverkehr am Nachmittag im Durchschnitt mit 37-prozentigem Zeitverlust (elf Minuten länger) deutlich anstrengender als der morgendliche (26 Prozent; acht Minuten länger). Nur sonntags zwischen 3 und 8 Uhr galten Hannovers Straßen 2021 als komplett frei.

Stauspitzenreiter kommt aus Norddeutschland

Doch mit all diesen Werten ist die Landeshauptstadt deutlich vom bundesweiten Spitzenplatz entfernt. Hannover belegt damit gerade einmal Rang 19 – weltweit sogar bloß Platz 231. Den deutschen Gesamtsieg teilen sich Hamburg und Wiesbaden mit einem Staulevel von 31 Prozent beziehungsweise 71 verloren Stunden im Jahr 2021. Global gesehen brauchten Istanbuls Autofahrer laut Tomtom die stärksten Nerven: Ihre 30-Minuten-Strecke dauerte durchschnittlich 49 Minuten, aufs Jahr gerechnet standen sie 142 Stunden im Stau.

Von Peer Hellerling