Hannover

Am Donnerstag beginnt in der Eilenriede und anderen städtischen Landschaftsräumen die Fällsaison – und erneut muss eine große Anzahl von Bäumen aus Verkehrssicherungsgründen geschlagen werden. Wieder sind es die Witterungsbedingungen, die den Bäumen zu schaffen machen.

Immerhin: Die Anzahl kranker und abgestorbener Exemplare hat gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen. „In der vergangenen Saison waren es 1135 Bäume“, so Eilenriedeförster Felix Bettin. Dieses Mal müssen 953 Bäume aus diesen Gründen gefällt werden. „Insofern ist eine positive Tendenz erkennbar.“

Damit diese anhält, müsste das Wetter aber auch in den kommenden Jahren mitspielen. „Wir sind sehr froh, dass es in diesem Jahr feuchter mehr Regen gegeben hat und es allgemein etwas kühler war“, betont Bettin. „Aber die vorhergehenden drei Jahre Trockenheit konnte das nicht kompensieren.“

Boden in 40 Zentimetern Tiefe knochentrocken

Eine Trockenheit, die sich bis in die tieferen Bodenschichten hineinzieht. Das habe man deutlich gemerkt, als die Forstmitarbeiter in der Eilenriede neue Wegweiser gesetzt haben, sagt Bettin: „Das war bis in eine Grabetiefe von 40 Zentimetern knochentrocken.“ Bodenschichten, die der Regen nach der langen Dürre auch bei größeren Wassermassen nicht mehr durchfeuchten konnte. „Gerade Altbäume haben aber sehr tiefe Wurzeln“, so der Förster. Und die bräuchten in dieser Tiefe eben ausreichend Wasser.

Doch das ist nicht das einzige Problem: Die Bäume sind durch den jahrelangen Trockenstress auch anfällig für Krankheiten und Parasiten wie Käfer und Pilze geworden. „Nach drei Jahren Trockenheit ist ein starker Vitalitätsverlust eingetreten“, erklärt Bettin. Insbesondere die Schädigung durch Pilze wirke sich sehr langsam aus. Daher werde es, selbst wenn das Wetter feuchter bleiben sollte, auch in den kommenden Jahren zu weiteren Verlusten kommen. „Der Tod dieser Bäume ist nicht zu stoppen“, so der Experte. „Er kann sich aber lange hinziehen.“

Es wird auch gepflanzt Es wird nicht nur gefällt in der Eilenriede. Um das Nahrungsangebot für Insekten im Wald zu vergrößern, werden am Mittwoch am Rodelberg an der Walderseestraße rund 30 heimische Gehölze gepflanzt. Die dafür verwendeten Weißdorne und Salweiden bieten ein reichhaltiges Nahrungsangebot sowohl für blattfressende Raupen als auch für blütenbesuchende Insektenarten. Die Salweiden halten, als früh blühende Gehölze, bereits im Frühjahr Pollen und Nektar bereit und sind insbesondere für früh fliegende Wildbienenarten und überwinternde Schmetterlinge eine sehr wichtige Nahrungsquelle. „Mit etwas Glück kann sich langfristig auch der ‚Große Schillerfalter‘ ansiedeln, dessen Raupen die Blätter der Salweide fressen“, erläutert Johannes Drechsel aus dem Bereich Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün. „Diese Schmetterlingsart ist bislang in der Region Hannover nur selten zu beobachten.“ Der Eilenriede kommt eine besondere Bedeutung für den Schutz von Insekten zu. Die 640 Hektar große Waldfläche bietet unterschiedlichste Räume für viele Insektenarten. Neben den Lichtungen mit krautigen Pflanzen sind das vor allem die Waldbäume selbst, die sowohl als Nahrungsquelle wie auch als Lebensraum dienen. Die neuen Gehölze werden so gepflanzt, dass sie so viel Sonne wie möglich bekommen und nach einigen Jahren ihre Blüten stark ausbilden werden – für die Nahrungssuche der Insekten besonders wichtig. Mit der Pflanzung werde ein weiterer Beitrag zur Steigerung der Insektenvielfalt im Zusammenhang mit dem „Insektenbündnis Hannover“ geleistet, betont Drechsel.

Unter den Bäumen, die in der aktuellen Fällsaison, die bis März dauert, gefällt werden müssen, nimmt die Rotbuche mit 289 Exemplaren den größten Anteil ein. Doch auch Eiche, Birke und Ahorn sowie Fichte und Kiefer sind betroffen. Die ersten Fällungen finden am Donnerstag in der Nähe des Trimmpfades etwa in Höhe des Zoo-Parkdecks statt. Im Rahmen der Fällungen wird es immer wieder auch zu Sperrungen von Wegen kommen müssen, wofür die Forstverwaltung um Verständnis bittet.

Auch Eichenbestände werden durchforstet

Doch nicht nur die Verkehrssicherung ist in dieser Saison ausschlaggebend, es geht auch um die Durchforstung von Eichenbeständen. Die Eiche braucht für ihr Wachstum viel Licht, deshalb müssen in enger bewachsenen Gebieten einzelne Bäume entnommen werden. Eine Pflegemaßnahme, die der Erhaltung der Eiche in den Stadtwäldern dient und eigentlich regelmäßig durchgeführt werden müsste.

„In den vergangenen Jahren fehlte es uns dafür aber die Zeit“, räumt Bettin ein. Die Forstmitarbeiter seien zu sehr durch die vordringlicheren Verkehrssicherungsmaßnahmen eingebunden gewesen, und das Zeitfenster für Fällungen von Oktober bis März sei immer sehr eng. Doch in diesem Jahr war das regelmäßige FSC/Naturland-Audit fällig. Und um diese Zertifizierung zu erhalten, wurde die dringende Durchforstung der Eichenbestände verlangt. Möglicherweise müssten dann bei weniger dringenden Arbeiten wie etwa der Wegeinstandsetzung Abstriche gemacht werden, so Bettin.

Von Andreas Krasselt