Verkehrsdezernent: „Der Nahverkehr wird sich erholen“

Ulf-Birger Franz ist der für den Bereich Verkehr zuständige Dezernent bei der Region und leitet zugleich den Aufsichtsrat der Üstra. Die NP sprach mit ihm über die Folgen, die die Corona-Krise für die Verkehrswende hat.

Die Üstra transportiert aktuell nur ein Drittel so viele Fahrgäste wie vor der Corona-Pandemie. Zwischenzeitlich waren es sogar nur 20 Prozent. Wie wollen Sie das Unternehmen wieder auf die Beine bringen?

Die Menschen werden in Zukunft wieder verstärkt den Nahverkehr nutzen. Irgendwann werden die Leute wieder Konzerte und Fußballspiele besuchen und ins Theater gehen. Und auch der Nahverkehr wird sich erholen. Wie lange das dauern wird, kann allerdings niemand genau sagen. Die meisten Menschen sehnen sich wieder nach Nähe und Normalität. Spätestens wenn ein Impfstoff verfügbar ist, wird das auch wieder möglich sein.

Aber ist nicht zu befürchten, dass ein Teil der Menschen auch dauerhaft die Enge in Bus und Bahn meidet und lieber ins Auto steigt?

Ich bin mir sicher, dass das Niveau vor der Krise erreicht werden kann. Es ist zwar schwer vorhersehbar, wie sich Trends entwickeln. Aber das Umweltbewusstsein bei den Bürgern ist gestiegen. In der Corona-Krise haben wir in Hannover eine deutliche Zunahme des Radverkehrs gesehen, und die Entwicklung wird auch wieder stärker Richtung Nahverkehr gehen – spätestens, wenn die Leute wieder regelmäßig im Stau stehen.

Wegen Corona: Fahrgäste „noch kritischer“ bei vollen Bahnen

Die Üstra hat aber schon 2019, also vor der Corona-Krise, Fahrgäste verloren.

Der Fahrgastverlust bewegt sich im Bereich von 0,1 bis 0,2 Prozent. Das liegt zum Teil auch daran, wie viele Werktage es in einem Jahr gibt, auch Baustellen spielen eine Rolle. Aber es ist auch so, dass wir auf manchen Strecken gar nicht mehr wachsen können, weil die Bahnen voll sind. Deshalb wollen wir mehr Fahrzeuge auf die Schiene bringen. Die Flotte der Üstra soll um 100 Fahrzeuge wachsen, das ist ein Drittel. Dadurch können wir den Takt verdichten und mehr Drei-Wagen-Züge einsetzen. Das gilt auch für die S-Bahn, wo nach dem Betreiberwechsel Mitte 2022 mehr Drei-Wagen-Züge zum Einsatz kommen werden. Durch die Corona-Krise sehen es die Menschen noch kritischer, wenn die Bahnen sehr voll sind.

Wird die Üstra wegen der Corona-Krise auch sparen müssen – oder springt die Region komplett ein?

Wir hatten bei der Üstra 2020 ein Defizit von 40 Millionen Euro eingeplant. Dieses wird auf 50 bis 100 Millionen Euro ansteigen, und es wird auf jeden Fall von der Region ausgeglichen. Die Region Hannover hat in den letzten fünf Jahren über 100 Millionen Euro Altschulden abgebaut und deshalb die Kraft, um so eine Krise zu bewältigen. Wir wollen weiterhin in den Nahverkehr investieren. Der Trend zum klimafreundlichen Verkehr wird anhalten.

Investitionen in den Nahverkehr statt Kaufprämie für Autos

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) schlägt wegen der Corona-Krise eine Abwrackprämie für Autos vor, die auch für Verbrenner gelten soll. Was halten Sie von der Idee?

Der Staat wäre gut beraten, in umweltfreundliche Verkehrsmittel zu investieren. Es gibt genügend Alternativen zur Kaufprämie für Autos. Man könnte zum Beispiel in attraktiven Radverkehr investieren. Das Radwegenetz hat teilweise seine Kapazitätsgrenze erreicht, muss saniert werden. Da brauchen wir mehr Platz und auch sichere Abstellplätze für Fahrräder. Auch Investitionen in den Ausbau von Eisenbahnstrecken und Nahverkehr sind sinnvoll. Die Automobilindustrie selbst braucht andere Konzepte als eine Kaufprämie.

Radverkehr : „Wünsche mir diesen Mut auch in Hannover “

Einige Kommunen tun in der Corona-Krise viel für den Radverkehr, markieren viele Kilometer Radwegenetz neu, um mehr Platz für Radfahrer zu schaffen und ihre Sicherheit zu erhöhen. In Hannover hingegen gibt es schon Kritik, wenn der grüne OB an einem Feiertag-Wochenende ein paar kaum befahrene Straßen sperrt. Warum tut sich Hannover so schwer?

Ich finde das, was Berlin und andere Städte machen, sehr mutig und gut. Dort werden Autospuren in Fahrradspuren umgewandelt. Die Stadt Brüssel hat sogar in der Innenstadt alle Straßen für Fußgänger und Radfahrer geöffnet, für Autos gilt dort Tempo 20. Das geht weit über eine Sperrung am Wochenende hinaus. Ich wünsche mir diesen Mut auch in Hannover. Der Radverkehr hat durch die Corona-Krise zusätzlichen Schwung bekommen. Jetzt ist es wichtig, dafür gute Rahmenbedingungen, also Platz zum Fahren und Abstellen der Räder zu schaffen. Wir als Region forcieren deshalb den Bau von Radwegen und Radschnellwegen. Wir errichten neue Fahrradparkhäuser, zum Teil sogar mehrstöckig.

Wird die Corona-Krise den Bereich Verkehr nachhaltig verändern?

Das bleibt abzuwarten. Vielleicht wird weiterhin das Homeoffice stärker genutzt, so dass manche seltener unterwegs sind und auch der Pendlerverkehr abnimmt. Es könnte aber auch sein, dass Menschen sich wieder sehr schnell danach sehnen, andere zu treffen und unter Leute zu kommen. Wir werden im Nahverkehr auf jeden Fall neue Angebote dafür schaffen. So werden zum Jahreswechsel drei zusätzliche Direktbuslinien in die Innenstadt fahren.

Von Christian Bohnenkamp