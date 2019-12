Autofahrer flieht vor Kontrolle, rast durch Stadt – und baut Unfall

Hannover

Flucht unter Drogen: Ein Mann (30) hat am Montagmittag versucht, sich einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 2 bei Hannover zu entziehen und ist mit einem Opel Corsa geflüchtet. Die Polizei hat ihn verfolgt und, nachdem er im Stadtteil List einen Unfall verursachte, festgenommen.

Beamte der Autobahnpolizei waren kurz vor der Anschlussstelle Bothfeld gegen 11:40 Uhr auf den jungen Mann aufmerksam geworden und wollten ihn kontrollieren. Die Polizisten schalteten das „Bitte Folgen“-Signal ein. Er fuhr zunächst dem Streifenwagen hinterher. An der General-Wever-Straße /Ecke Langenfortherstraße beschleunigte der 30-Jährige jedoch plötzlich seinen Wagen, fuhr in den Gegenverkehr und flüchtete über die General-Wever-Straße in Richtung Podbielskistraße.

Er hatte keine Fahrerlaubnis

Als er versuchte, von der Spannhagenstraße nach rechts in die Boiestraße abzubiegen, verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offenkundig unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Da er mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, rote Ampeln und andere Verkehrsteilnehmer ignorierte, kam es auf seiner Flucht zu diversen Gefährdungen von Fußgängern und anderen Fahrzeugen. Er muss sich nun neben dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Die Polizei sucht nun Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch den 30-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise bitte an 0511 / 1 09 89 30.

