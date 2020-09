Hannover

Die Polizei hat noch einmal nachdrücklich auf ihre Empfehlung hingewiesen, den Innenstadtbereich am Freitag wegen der angekündigten Fridays-for-Future-Demonstrationen anlässlich des weltweiten Klimastreiks mit dem Auto zu meiden und weiträumig zu umfahren. Sämtliche Knotenpunkte des Cityrings sind wegen Kundgebungen gesperrt. „In der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr muss man mit massiven Verkehrsstörungen rechnen“, so Polizeisprecher Michael Bertram.

Betroffen sind: der Aegidientorplatz, Friedrichswall und Trammplatz, das Leibnizufer, der Königsworther Platz, die Schlosswender Straße im Bereich Christuskirche und nördlicher Klagesmarkt, Hamburger und Berliner Allee im Bereich neben der Raschplatzhochstraße sowie die Hochstraße selbst. „An davon nicht betroffenen Kreuzungen wird man den City-Ring zwar überqueren können, wer aber ein Stück auf dem Ring weiter fahren muss, dürfte sehr schnell auf eine der Kundgebungen stoßen“, betont Bertram.

Hauptbahnhof bleibt erreichbar

Der Hauptbahnhof soll aber in jedem Fall erreichbar bleiben, dafür sind entsprechende Umleitungen ausgewiesen. Von der Nordstadt aus sollte man über Arndt- und Herschelstraße auf die Kurt-Schumacher-Straße ausweichen, vom Bremer Damm aus über die Otto-Brenner-Straße ebenfalls zur Herschelstraße, aus dem Süden kommend über die Ritter-Brüning-Straße und Gustav-Bratke-Allee weiter über Humboldtstraße, Goetheplatz, Goethestraße und Goseriede am Steintor ebenfalls auf die Kurt-Schumacher-Straße. Und wer vom Schiffgraben aus den Hauptbahnhof erreichen will, kann dies über einen Teilbereich der Berliner Allee, der offen gehalten wird, und dann über die Lister Meile.

Staufallen: An diesen Knotenpunkten des City-Rings gibt es Protestveranstaltungen. Quelle: Fleischhauer

Nunav-App empfohlen

Andere Bereiche der City wie die Parkhäuser sind über Querverbindungen und Schleichwege für Ortskundige zwar zu erreichen, dennoch dürften gerade auch diese Ausweichstrecken stark belastet sein. Hilfreich kann da die kostenlose Nunav-App sein, die mit Hilfe einer Art Schwarmintelligenz überlastete Strecken meldet und Alternativrouten anbieten kann – sofern es solche gibt.

Auch Busverkehr betroffen

Das Ausweichen auf öffentliche Verkehrsmittel ist nur bei den Stadtbahnen unproblematisch, denn auch der Busverkehr ist von den Sperrungen betroffen. Die Regiobus kündigte für die Sprint-H-Linien 300 und 500 erhebliche Verzögerungen und Störungen an. Stadteinwärts müssten die Linien zudem gegebenenfalls umgeleitet werden, sodass die Haltestellen Steintor und Hauptbahnhof/Rosenstraße nicht angefahren werden können. In diesem Fall kann bei Bedarf die Haltestelle Aegidientorplatz bedient werden. Fahrgästen wird empfohlen, an den Umsteigeanlagen auf die Stadtbahn auszuweichen.

Die Üstra hat im Vorfeld noch keine konkreten Pläne: „Ich kann nicht ausschließen, dass es kurzfristig zu Umleitungen kommen kann“, so Sprecher Udo Iwannek. Er empfiehlt, sich über Twitter aktuell zu informieren.

Aktuell erwartet die Polizei zu den von Fridays-for-Future angemeldeten acht Versammlungen insgesamt 16.000 Teilnehmer. Die Kundgebungen sind für den Zeitraum zwischen 12.30 und 15.30 Uhr angekündigt, doch ist das Zeitfenster der Verkehrsbeeinträchtigungen wegen notwendiger Vor- und Nachbereitungen entsprechend größer.

Von Andreas Krasselt