Bei NPD-Demo droht Verkehrschaos

Hannover

In Sachen NPD-Demo muss Hannovers Polizeidirektion vorerst zweigleisig fahren. Parallel zur kurzfristig angesetzten Prüfung eines Verbots laufen die Vorbereitungen für einen Großeinsatz am kommenden Samstag unvermindert weiter. Um ein Aufeinandertreffen der Rechtsradikalen mit Gegendemonstranten zu verhindern, kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Unter anderem wird der komplette Aegidientorplatz für mehrere Stunden gesperrt.

Die rechtsradikale Partei rief im Internet unter dem Motto „Rache für Karl“ zur Teilnahme an der Demo auf. Quelle: NP

Sofern die Demo stattfindet, werden am Samstag rund 150 Neonazis in Hannover erwartet. Bei den Gegendemonstranten geht die Polizei bislang von einer Zahl im niedrigen vierstelligen Bereich aus. „Auf beiden Seiten rechnen wir mit gewaltbereiten Teilnehmern“, so Polizeisprecher Mirco Nowak. Ein Aufeinandertreffen beider Lager mit allen Mitteln zu verhindern, steht daher im Mittelpunkt der Einsatztaktik. Zur Unterstützung der hannoverschen Beamten sind mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei im Einsatz.

NPD-Aufmarsch und Gegendemo stoßen am Aegi zusammen

Brisant: Im Bereich um den Aegi soll neben dem NPD-Aufmarsch auch der Gegendemo-Zug „Bunt statt Braun“, veranstaltet vom Deutschen Gewerkschaftsbund, mit einer Kundgebung (gegen 15 Uhr) enden. „Es wird aber zu jederzeit eine Pufferzone geben, damit beide Seiten nicht aufeinandertreffen“, kündigt Nowak an. Um die nötige Fläche freizuhalten, muss der Platz am Nachmittag stundenlang für den Autoverkehr gesperrt werden – wie lange genau, ist noch unklar. Die Üstra-Bahnen sollen den Bereich hingegen anfahren können. Insgesamt sind laut Polizei fünf Gegendemonstrationen angemeldet. Alle treffen sich um 13.30 Uhr, „Bunt statt Braun“ am Geibelplatz (Südstadt), die IG Metall am Platz der Göttinger Sieben (Landtag), die Grüne Jugend an der Hildesheimer Straße/Ecke Wiehbergstraße (Südstadt), die „Feministinnen gegen Rechts“ am Fischerhof (Ricklingen) und die fünfte Demo einer Privatperson ab der Schulenburger Landstraße/Ecke Krepenstraße (Hainholz).

Zehn Journalisten werden namentlich genannt

Der NPD-Aufmarsch startet um 14.30 Uhr in der Südstadt am Dietrich-Kittner-Platz. Begleitete von der Polizei ziehen die Rechtsradikalen über die Mainzer Straße, Altenbekener Damm, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, Kurt-Schwitters-Platz, Willy-Brandt-Allee und Friedrichswall zum Aegidientorplatz. Auf der Liste der Personen, gegen die die Rechtsextremen auf die Straße gehen, stehen neben NDR-Journalist Julian Feldmann mittlerweile noch neun weitere Namen.

Von André Pichiri