Die zeitweilige Stille auf den Straßen Hannovers beim ersten coronabedingten Lockdown in Frühjahr – daran werden sich viele noch lange erinnern. Kaum noch im Straßenbild zu sehen waren – Studierende. Unteren anderem das hat eine Studie der Leibniz Universität ergeben, die untersuchte, wie sich die Einschränkungen auf die Mobilität in der Region Hannover ausgewirkt haben. Sie basiert auf Daten eines Studierendenprojektes und wurde von Kerstin J. Schäfer und Leonie Tuitjer vom Institut für Wirtschafts- und Kulturgeographie ausgewertet. An der Online-Befragung nahmen in der zweiten Junihälfte 2020 4359 Menschen teil, zwei Drittel davon aus der Stadt Hannover und ein Drittel aus dem Umland.

Ungute Folgen für Studierende

Für Wirtschaftgeografin Kerstin Schäfer war zunächst mal „erstaunlich, wie stark Studierende ihre Mobilität reduziert haben. Diese Gruppe hat, im Vergleich zu allen anderen, ihre Mobilität mit Abstand am stärksten eingeschränkt“ – am stärksten habe dies Bachelorstudierende betroffen.

Die Gründe liegen jedoch nahe, wie ihre Kollegin, die Kultur-geografin Leonie Tuitjer, erläutert: „Die Studierenden haben ja im allgemeinen eine hohe Mobilität, hatten also auch am meisten Spielraum, um ihre Mobilität zu reduzieren.“ Nicht nur der Weg zu Lehrveranstaltungen an der Uni entfiel für sie, sonder auch der nahezu gesamte Freizeit- und Jobbereich sei für sie weggebrochen. Das hatte und hat ungute Folgen: „Die Studierenden leiden stärker, als es in der öffentlichen Diskussion sichtbar wird. Das bekommen wir ja sehr gut mit“, sagt Schäfer.

Insgesamt hätten die strikten Lockdown-Maßnahmen zu einem signifikanten Rückgang der Alltagsmobilität geführt. 71 Prozent der Studien-Teilnehmenden gaben an, deutlich weniger unterwegs gewesen zu sein als vor der Corona-Krise.

Insgesamt sei auch die Nutzung öffentlicher Transport-mittel deutlich zurück-gegangen, „wobei die Stadtbahn-nutzung unter den Befragten stärker eingebrochen ist als bei Bussen und Bahnen“, präzisiert Schäfer. 30 Prozent der Befragten, die sich selbst als sehr umweltbewusst einordneten, nutzten verstärkt das Fahrrad. 23 Prozent saßen öfter im Auto. Wobei Bewohner der Innenstadt angegeben hätten, während des Lockdowns mehr mit dem Auto zu fahren als vorher. Bei Bewohnern des Umlands dagegen sei die Autonutzung zurückgegangen.

Unterschiede zwischen Frauen und Männern

Unterschiede waren auch bei den Geschlechtern auszumachen. Deutlich mehr Frauen als Männer äußerten sich dahingehend, dass sie aus Sorge vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus Fahrten mit dem Bus oder der Bahn meiden. Außerdem waren Frauen nach eigenen Angaben weniger unterwegs als die männlichen Befragten. Insbesondere Akademikerinnen mit Kindern unter 18 Jahren blieben während der Krise zu Hause, vor allem um die Kinder zu betreuen. Berufstätige Frauen ohne akademischen Abschluss und ohne Kinder bildeten dagegen die Gruppe, die in dieser Zeit am mobilsten blieb. Wegen ihrer Jobs war häufig kein Homeoffice möglich.

Dr. Kerstin J. Schäfer und Dr. Leonie Tuitjer stellen ihre Ergebnisse in einer Vortragsreihe des Forschungszentrums TRUST am Donnerstag, 4. Februar 2021, um 18 Uhr in einem Online-Beitrag vor:

COVID-19 Pandemie - Mobilitätseinschränkungen, ÖPNV-Nutzung und Alternativen: Sind wir alle gleichermaßen betroffen? - Eine Untersuchung in der Region Hannover

Um eine Anmeldung unter info@trust.uni-hannover.de wird gebeten.

Weitere Infos: https://www.trust.uni-hannover.de/de/trust-lecture-wise-20-21/

Von Michael Lange