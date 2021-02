Verkehr in Hannover: Hauptstraßen wieder frei – Probleme bei der Üstra

Hannover

Das Tiefdruckgebiet Tristan hat seine Spuren hinterlassen. Tagelanger Schneefall, Wind und arktische Temperaturen sorgten für einen Wintereinbruch, wie ihn die Region lange nicht erlebt hat. Autobahnen waren kaum passierbar, fast alle Züge fielen aus und in der Stadt war es teils einfacher mit Skiern als zu Fuß, mit dem Auto oder der Stadtbahn. Auch wenn am Dienstag kein Neuschnee dazukam, stattdessen die Sonne über Hannover lachte: Der Verkehr kam nur langsam wieder in Gang.

Chaos gab es etwa weiter auf der Autobahn A2, wo sich der Verkehr von Langenhagen in Richtung Dortmund noch bis in die Abendstunden auf bis zu zehn Kilometer staute. Bereits in der Nacht standen Hunderte Fahrzeuge in Richtung Ruhrgebiet, weil es in Nordrhein-Westfalen ein nächtliches Lkw-Fahrverbot gegeben hatte.

Weiter Einschränkungen im Bahnverkehr

Auch auf den Trassen kam es weiter zu teils massiven Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr. Zwischen Hannover und Bremen waren wieder vereinzelt Züge unterwegs. Fernverkehrszüge von Berlin in Richtung Hannover sowie von Hamburg über Hannover nach Frankfurt verkehrten weiter mit einem eingeschränkten Angebot und zum Teil deutlichen Verspätungen. Die Bahn rechnet auch für Mittwoch mit Verspätungen und Zugausfällen. Dabei zeigt sich das Unternehmen aber weiter kulant und erstattet nun auch Fahrkarten bis Mittwoch im Fernverkehr.

Auch bei den Bahnunternehmen Metronom, Enno und Erixx gab es Dienstag wieder Zugausfälle und Einschränkungen. Auf der Metronom-Strecke zwischen Hannover und Göttingen etwa mussten sich Fahrgäste gedulden. Dort kam es den ganzen Tag über zu „teils sehr großen Verspätungen“, teilte die Bahngesellschaft mit.

Hochkommende Gehwegplatten behindern Stadtbahnen

Probleme auch bei den Stadtbahnen. Nahezu alle Linien der Üstra waren von Einschränkungen betroffen. Der Verkehr der Linie 17 etwa wurde bereits am Morgen komplett eingestellt. Auf der Linie 10 gab es am Vormittag eine Fahrzeugstörung, weshalb die Stadtbahnen kurzzeitig nur zwischen Glocksee und Hauptbahnhof verkehrten. Die Strecken der Linien 4 und 5 wurden dagegen über den ganzen Tag verkürzt. Die Linie 4 fuhr nur noch zwischen Königsworther Platz und der Misburger Straße, die Linie 5 zwischen Königsworther Platz und Zoo.

Stadtbahn: Bei der Üstra kam es auch am Dienstag zu Einschränkungen. Quelle: Nancy Heusel

Grund für die Probleme waren größtenteils Frostschäden, teilt Üstra-Sprecher Udo Iwannek auf NP-Nachfrage mit. „Durch die extreme Kälte sind an manchen Stationen die Gehwegplatten hochgekommen.“ Dadurch bestünde die Gefahr, dass die Bahnen dagegen fahren könnten. Im südlichen in Hannover, etwa in Rethen, seien zudem Schneeverwehungen Grund für Einschränkungen gewesen. Auch beim Busbetrieb, der am Vormittag wieder aufgenommen wurde, kam es durch die Witterungsbedingungen zu großen Verzögerungen.

„Hauptverkehrsstraßen in Hannover sind wieder gut befahrbar“

Die Situation auf Hannovers Straßen hat sich dagegen wieder entspannt. Wegen ausbleibender Schneefälle konnte der Winterdienst von Aha, der in den vergangenen Tagen viel Kritik einstecken musste, effektiver arbeiten. „Die Hauptverkehrsstraßen in Hannover sind wieder gut befahrbar“, sagt Sprecherin Helene Herich und kündigt an: „Jetzt können wir beginnen, die Nebenstraßen und Radwege vom Schnee und Eis zu befreien.“

Aha rechne in den kommenden Tagen wieder mit besseren Straßenverhältnissen in Hannover. Bedingung: „Wenn kein weiterer Schneefall dazukommt“, so Herich. Um das zu gewährleisten, sei das Unternehmen weiterhin mit 260 Beschäftigten der Stadtreinigung sowie 100 Raum- und Streufahrzeugen unterwegs. „Der Winterdienst bei Aha hat höchste Priorität.“

Hoher Schnee: Auch ein Problem für die Müllabfuhr

Trotz des Wetters fährt auch die Müllabfuhr weiter ihre Touren. Die Sprecherin warnt jedoch: „Aufgrund der Schneehöhen von 20 bis 40 Zentimetern kann es zu Einschränkungen kommen.“ Trotz hohem Einsatzes der Beschäftigten könnten nicht alle Behälter geleert und Säcke mitgenommen werden. „Sicherheit geht vor. Für die Bürger, aber auch für die Müllwerker.“

Erschwerte Bedingungen: Müllwerker haben Probleme Tonnen über teils hohe Schneeaufschüttungen an den Straßenrändern zu bekommen. Quelle: Katrin Kutter

Herich wirbt um Unterstützung für die Beschäftigten: „Bitte halten Sie die Zugänge zu den Mülltonnen schnee- und eisfrei.“ Auch sollten Abfälle nicht zu früh rausgestellt werden oder Tonnen und Säcke nicht wieder aufs Grundstück geholt werden, sofern die Abfuhr nicht erfolgt ist, denn: „Bei der nächsten regulären Abholung werden die Abfälle und Wertstoffe dann mitgenommen.“

Umland: Abholung vom gelben Sack fällt aus

Andere Situation im Umland. Remondis gab am Dienstag bekannt, dass alle Abholungen des gelben Sacks einschließlich bis zum 12. Februar ausfallen werden. „Unsere Mitarbeiter können sich nicht gefahrlos auf vereisten Straßen und Gehwegen bewegen. Aus Fürsorgepflicht können wir hier kein Risiko eingehen“, so Niederlassungsleiter Dieter Opara.

Das Abfallunternehmen rechnet mit einer Entspannung der Lage über das Wochenende und will die Regelabfuhr wieder am Montag, 15. Februar, starten. Bereits nach draußen gestellte Säcke sollten deshalb wieder reingeholt und erst wieder zur Aufnahme des Regelbetriebs an die Straße gestellt werden.

Von Jens Strube