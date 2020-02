Sturmtief „Sabine“ beeinflusst Arbeiten am Landwehrkreisel

Hannover

Wegen der Blindgänger-Sondierung wird seit Freitag am Landwehrkreisel gebuddelt. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Sonntag abgeschlossen sein und das Loch wieder zugeschüttet werden. Eigentlich. Sturmtief Sabine hat den Plan ordentlich durchgewirbelt. Am Sonntag mussten die Arbeiten bereits am Mittag unterbrochen werden. Und auch am Montag erschwerten schauerartige Regenfälle die Grabungen. Neue Maßgabe: Spätestens am Mittwoch sollen die Arbeiten beendet sein und die Verfüllung des ausgehobenen Erdreichs beginnen.

Für Autofahrer bleibt die Lage allerdings unverändert. Bis zum Wochenende läuft der Verkehr einspurig an der Baustelle am südlichen Teil des Kreisels vorbei, bevor am Freitagabend, 14. Februar zwischen 19 und 22 Uhr eine erneute Vollsperrung zwischen der Frankfurter Allee und dem Südschnellweg folgt. Grund: Die eingelassenen Spundwände müssen wieder entfernt werden. Pünktlich zum Wochenstart soll die Fahrbahn ab Montagfrüh (17. Februar) wieder frei sein.

Während der Vollsperrung können Autofahrer aus dem Kreisel in Richtung Ricklinger Kreisel und Richtung Hemmingen (Frankfurter Allee) abfahren, allerdings nicht auf den Südschnellweg. In dieser Zeit auch gesperrt: die Einfahrt in den Landwehrkreisel von der B3 (aus Richtung Hemmingen).

Bei der Bombensondierung wurde am Freitag bereits eine 14 Kilo-Brandbombe gefunden – mit umgehender Entwarnung: Der Blindgänger war bereits ausgebrannt. Würde bei den Arbeiten doch noch eine scharfe Bombe gefunden werden, müsste evakuiert werden.

