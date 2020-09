Hannover

Bei Schwerpunktkontrollen sind Einsatzkräfte des Zentralen Verkehrsdienstes am Samstag und Sonntag in Hannover verstärkt gegen sogenannte Auto-Poser vorgegangen. Auto-Poser fahren gerne mit ihren getunten Fahrzeugen vor allem in den Abendstunden durch die Innenstadt und zeigen lautstark, wie viel „Kraft“ ihr Wagen hat. Bei den Kontrollen in der Innenstadt wurden laut Polizeiangaben zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet.

Insgesamt seien bei den Schwerpunktkontrollen 44 Fahrzeuge überprüft worden. Gefährderansprachen hinsichtlich Poserverhalten wurden dabei 13-mal geführt. In jeweils acht Fällen sei die Weiterfahrt untersagt und ein Mängelbericht geschrieben worden. Bei neun Fahrzeugen war laut Polizei die Betriebserlaubnis durch bauliche Veränderungen erloschen. Drei Fahrer hätten unter Alkoholeinfluss gestanden, zwei seien ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Zuletzt hatten sich Anwohner über Lärm und Raser beschwert.

Schwerpunkte der Kontrollen in der Nacht von auf Sonntag seien dabei die Fernroder Straße und die Joachimstraße gewesen, zwei besonders gefährliche Stellen. Hier ein paar Beispiele, was die Polizisten während ihrer Aktion feststellten:

Keine Dokumente, kein Führerschein

Gegen 21.25 Uhr am Samstag fiel den Polizeibeamten in der Theaterstraße/Ecke Thielenplatz ein Kradfahrer durch Poserverhalten auf. Bei der anschließenden Kontrolle wollte der Kradfahrer (25) zunächst seinen Schutzhelm nicht abnehmen. Nach mehrfacher Aufforderung setzte er ihn dann doch ab. Die kontrollierenden Beamten stellten dabei deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Das Ergebnis lag zunächst nicht vor.

Kurz vor 22 Uhr stoppten die Beamten dann den Fahrer (31) eines Mercedes-Benz CLS 500. Der Fahrer konnte keine Dokumente vorzeigen - und gab die Daten des Fahrzeughalters als seine eigenen an. Durch Lichtbilder aus der elektronischen Datenabfrage konnte jedoch noch während der Kontrolle ausgeschlossen werden, dass er der Fahrzeughalter ist. Nach einer Belehrung gab er an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein – weshalb ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden sei. Da der 31-Jährige zudem falsche Personalien angab, erwartet ihn auch noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Deutlich zu laut

Wenige Minuten später zogen in der Bahnunterführung der Fernroder Straße vier Krafträder aufgrund Poserverhaltens die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass ein 17-jähriger Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren wurden an zwei Krafträdern unzulässige bauliche Veränderungen im Bereich der Spiegel festgestellt. Diverse Anzeigen wurden geschrieben und zudem Gefährderansprachen hinsichtlich des Lautstärkepegels durchgeführt.

Betrunken auf E-Roller

Um 23 Uhr stoppte die Polizei in der Bahnunterführung Lister Meile zwei offensichtlich angetrunkene E-Scooter-Fahrerinnen, als diese mit den Elektrorollern laut grölend Schlangenlinien fuhren. Atemalkoholtests hätten bei den beiden 20-Jährigen Werte von 1,84 Promille und 0,41 Promille ergeben - weshalb für beide eine Blutentnahme angeordnet worden sei. Zudem wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt, und die Frauen erhielten Strafanzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Unerlaubter Umbau

Im Bereich der Nikolaistraße wurde eine Gruppe von mehreren getunten Fahrzeugen festgestellt, welche vereinzelt durch Poserverhalten auffielen. Zwei Fahrzeuge VW Golf R und VW Golf GTD konnten angehalten und kontrolliert werden. Bei dem VW Golf R wurde ein Ansaugsystem festgestellt, für das keine Zulassung vorlag. Durch diese Änderung war die Betriebserlaubnis für das viel zu laute Fahrzeug erloschen. Des Weiteren ergab die Überprüfung, dass die Kennzeichen aufgrund einer fehlenden Haftpflichtversicherung zur Entstempelung ausgeschrieben waren.

