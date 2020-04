Hannover: Radfahrer mit Absicht gerammt?

Hannover

Autofahrer mit Vorsatz gegen Radfahrer? Nachdem es am Sonntagabend in Hannover-Kleefeld zu einer Kollision zwischen dem Pkw eines derzeit unbekannten Fahrers und einem Fahrradfahrer (31) gekommen ist, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und sucht dringend Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war es zwischen dem Radler und dem unbekannten Autofahrer gegen 22.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache am Dohmeyers Weg zu Streit gekommen. Danach fuhr der 31-jährige Hannoveraner mit seinem Fahrrad in Richtung Schweriner Straße weiter. Auch der Autofahrer setzte seine Fahrt mit seinem Opel Corsa in diese Richtung fort.

Unmittelbar nachdem der Fahrradfahrer die Stenhusenstraße passiert hatte, kam es zum Zusammenstoß – der Unbekannte ist anscheinend gezielt gegen den 31-Jährigen gefahren und flüchtete dann vom Unfallort. Der Fahrradfahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen.

Täter fuhr vermutlich Opel Corsa

Aktuell liegt der Polizei zu dem Autofahrer folgende Beschreibung vor: Er ist circa 1,75 Meter groß, von südosteuropäischer Erscheinung und hat schwarze, kurze Haare. Unterwegs war der Deutsch mit Akzent sprechende Gesuchte vermutlich mit einem grau/silbernen Opel Corsa.

Nun sucht der Verkehrsunfalldienst Hannover Zeugen, insbesondere mehrere Personen, die zum Zeitpunkt des Vorfalls vor einem Kiosk an der Kreuzung Schweriner Straße/Stenhusenstraße gestanden haben sollen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 18 88 zu melden.

