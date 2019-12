Verkäufer muss Geld für falsche Goldmünzen zurückzahlen

HANNOVER

Oft hat es das Kleingedruckte in Verträgen in sich. Diese Erfahrung musste jetzt auch Uwe Kamann (Name geändert) machen. Er kaufte in 24 Goldmünzen (Krügerrand) zum Schnäppchen-Preis. 22 600 Euro blätterte der Unternehmer aus der Region Hannover dafür auf den Tisch. Das sind etwa 4000 Euro weniger als der übliche Kaufpreis. Er hatte die Münzen auf der Internet-Plattform Ebay im Januar 2019 gekauft.

Bei den Goldmünzen aus Südafrika handelte es sich um Totalfälschungen. Verkäufer Thomas Groß (Name geändert) bezog sich bei der anschließenden Reklamation auf folgenden Passus: Aus diesem Grund werden die Münzen ausdrücklich als „ungeprüft/unecht“ angeboten. Dieser Satz bezog sich darauf, dass die Stücke nicht aus der Folie genommen worden seien, um sie im Originalzustand zu erhalten.

Verkäufer wusste von den Totalfälschungen

Der betrogene Unternehmer zog vor das Landgericht Hannover und gewann den Rechtsstreit. Richter Andreas Gaschler: „Der Sachverhalt muss nicht geklärt werden. Es geht nur um die Rechtsfrage.“ Und so entschied der Richter, dass die Überschrift „ Goldmünzen“ den kleiner gedruckten Text „ungeprüft/unecht“ verdränge. „Kein Kunde würde derartig hohe Summen für wertlose Totalfälschungen aufwenden“, heißt es im Urteil. Die Klausel „ungeprüft/unecht“ hätte nur eine Wirkung entfaltet, wenn Thomas Groß unwissentlich Fälschungen verkauft hätte.

Doch davon konnte keine Rede sein. Der Verkäufer hatte in einem Schreiben an das Landgericht eingeräumt, dass er von den Fälschungen gewusst habe. Vielleicht spielte bei dem Urteil auch eine Rolle, das Groß diese Masche nicht zum ersten Mal abgezogen hatte. Im Amtsgericht Jever ist laut eines Gerichtssprechers ein Betrugsverfahren gegen ihn anhängig. Er soll in 41 Fällen falsche Goldmünzen verkauft haben – immer mit dem Hinweis „ungeprüft/unecht“.

Für den Unternehmer hat sich der Kauf der Goldmünzen dann doch als gute Kapitalanlage erwiesen. Der Verkäufer muss die Kaufsumme von 22 600 Euro mit mehr als vier Prozent Zinsen zurückzahlen.

