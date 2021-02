Hannover

Im Fall des mutmaßlichen Anschlags auf obdachlose Menschen mit vergiftetem Wodkas hat die Polizeidirektion (PD) Hannover Niedersachsens Landeskriminalamt (LKA) um Hilfe gebeten. „Die PD hat das LKA mit der Analyse der Flüssigkeiten und der Auswertung der Spuren beauftragt“, bestätigte LKA-Sprecherin Katrin Gladitz der NP. „Das Ergebnis liegt aber noch nicht vor.“

Die Polizei hatte bei ihren Ermittlungen, wie es in der Amtssprache heißt, eine verdächtige Flasche sichergestellt. „Das LKA hat Spezialisten für Spuren- und Stoffanalysen. Wir wenden uns an diese Spezialisten, wenn wir zum Beispiele chemische Substanzen haben, die wir nicht zuordnen können“, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz.

Ein Mann mit Verätzungen in Klinik

Was war passiert? Der mutmaßliche Täter kam nachts gegen 3 Uhr, bot den frierenden und möglicherweise suchtkranken Menschen einen Schluck aus der Pulle – doch was wie hochprozentiger Wodka aussah, entpuppte sich als ätzende Flüssigkeit, die Hals und Rachen verletzt. Geschehen in Hannovers City in der Nacht zum 21. Januar und zum 6. Februar. Nach dem ersten Vorfall im Januar musste ein 50-Jähriger stationär im Nordstadt-Klinikum aufgenommen werden, Anfang Februar erlitt ein 30-Jähriger nur leichte Verletzungen.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei warnte sechs Tage nach dem zweiten Vorfall Obdachlose über die Initiativen und Helfer und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Und bat nun das Landeskriminalamt um Hilfe. rue

Von Petra Rückerl