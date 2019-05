Hannover

Im Saal 3014 des Amtsgerichts hat Richterin Monika Pinski am Donnerstag einen kleinen Kulturschock erlitten. „Das Schlimme ist, dass Sie gar nicht verstehen können, was ich meine“, sagte die Richterin zur Angeklagten. Naima T. (28) wurde wegen schwerer Freiheitsberaubung und falscher Verdächtigung zu 15 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Die Frau hatte ihren Mann wegen Vergewaltigung zwei Mal angezeigt. Nach der zweiten Anklage ging der Mann sogar in U-Haft.

Und wie so häufig, ging es um eine verletzte Ehre. Nach ihrem Verständnis mag der Vater ihres Sohnes (4) sie auch „vergewaltigt“ haben. Denn vor etwa zwei Jahren machte er Nacktfotos von ihr. Als Grund nannte der Mann (30): „Sie hatte getrunken. Und ich sagte ihr, sie soll nicht trinken.“ Das sei also eine Erziehungsmaßnahme gewesen, wollte die Richterin wissen. Die Antwort: „Ich wollte ihr nur zeigen, wie sie ist, wenn sie getrunken hat.“ Zur Strafe zeigte der Mann die Bilder seiner Schwiegermutter. Und das brachte ihn vom 30. Mai bis 21. Juni 2018 ins Gefängnis.

Angeklagte uneinsichtig

Die Angeklagte zog jeweils ihre Strafanträge später wieder zurück. Staatsanwalt Stefan Dach reichte es beim zweiten Mal. Also klagte er dieses Mal die Frau an. „Nach der ersten Anzeige wussten Sie, dass so etwas nicht ohne Konsequenzen bleibt“, sagte der Staatsanwalt. Naima T. habe mit ihren falschen Verdächtigungen schweren Schaden angerichtet. So erschienen nun auch die wahren Opfer von sexueller Gewalt in einem falschen Licht.

Doch die Angeklagte hat nichts verstanden. Nach der geständigen Einlassung ihres Anwalts sprach sie wieder von einer „ Vergewaltigung“. Am Ende meinte der Verteidiger: „Das Paar führte eine On-Off-Beziehung. Der Sex war immer einvernehmlich.“ Grund für die Anzeigen seien die Nacktfotos gewesen. In ihrem letzten Wort vor dem Urteil sprach die Angeklagte aus Syrien den denkwürdigen Satz: „Selbst wenn ich getötet würde, würde ich nicht mehr zur Polizei gehen.“

Urteil: 80 Arbeitsstunden

Und die unselige Beziehung geht weiter. Naima T. ist von ihrem Mann (beide sind lediglich nach kurdischem Recht verheiratet) wieder schwanger. Nach der Zeit im Gefängnis habe er ihr wieder verziehen. Fassungslos fragte Richterin Pinski: „Sie wollen also wieder eine gute Beziehung führen?“ Der Zeuge antwortete knapp: „Ja.“ Dabei wohnen die Eheleute nicht mal zusammen. Seinen Sohn ließ der Vater im Gerichtssaal achtlos zurück.

„Offenkundig ist das keine Liebesbeziehung“, stellte die Richterin fest. Damit die Angeklagte ihre Bestrafung spüre, müsse sie 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. „Sie wollen in Deutschland leben, dann müssen Sie sich auch an die Rechtsregeln halten“, sprach die Richterin der jungen Mutter ins Gewissen. Doch wie gesagt, nicht mal die Richterin glaubt, dass sie verstanden wird. Immerhin trinkt Naima T. keinen Alkohol mehr, meint zumindest ihr Mann.

Von Thomas Nagel