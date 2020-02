Vergewaltigung: Angeklagter darf auf Freispruch hoffen

HANNOVER

Dennis H. (30) ist gewiss kein Sympathieträger. Bis August 2021 muss er noch eine Haftstrafe absitzen. Seine Finger der linken Hand tragen die Abkürzung „ACAB“ („All Cops are Bastards“, alle Polizisten sind Bastarde). Seit Mittwoch muss sich der stark tätowierte Mann wegen Vergewaltigung vor dem Schöffengericht verantworten.

Dennis H. soll seine Ex-Verlobte im Januar 2018 in Laatzen zwei Mal vergewaltigt haben, heißt es in der Anklage. Ein klarer Fall? Amtsrichterin Sabine Mzee hatte nur einen Verhandlungstag angesetzt. Das war ein Fehler. „Die Vergewaltigungsvorwürfe werden bestritten“, erklärte Rechtsanwalt Clemens Anger.

Erst sieben Monate später Vergewaltigungen angezeigt

Also musste das mutmaßliche Opfer (28) aussagen. Sie wiederholte die Vorwürfe. Emotionslos schilderte sie: „Er hat mich fest gegen die Tischkante gedrückt, ich konnte gar nichts machen.“ Wann genau das war, blieb unklar. Trotz dieses vermeintlichen Vorfalls ließ sie ihn ein zweites Mal in die Wohnung. Wieder wollte Dennis H. Sachen abholen, wieder habe er sie vergewaltigt. „Daran kann ich mich nur ganz grob erinnern“, räumt die Zeugin ein.

Trotz Schmerzen und Blutungen ging die Frau nicht zum Arzt. Am 18. Januar 2018, kurz nach der ersten Vergewaltigung, erwirkte sie ein Näherungsverbot für Dennis H. Von Vergewaltigung war da keine Rede. Am 6. Februar zeigte sie ihren Ex-Verlobten wegen Nötigung und Körperverletzung an. „Von sexuellen Übergriffen hat sie nichts erzählt“, sagte die Kriminaloberkommissarin (57) aus. Erst im August 2018 erzählte die junge Mutter bei der Polizei von den vermeintlichen Vergewaltigungen.

Opfer schon als Baby missbraucht?

Für Opfer-Anwältin Silke Willig spricht das stringente Aussageverhalten für die Glaubwürdigkeit ihrer Mandantin. Im Gerichtssaal 2173 konnte man Zweifel an ihren Schilderungen bekommen. Immer wieder berief sich die Zeugin auf Gedächtnislücken. Sie erzählte davon, dass sie als Baby bereits sexuell missbraucht wurde. Dann habe ihr erster Freund sie im Schlaf vergewaltigt. Ihr ältester Bruder habe sie im Alter von 16 Jahren missbraucht. Anwalt Anger fragte sie, ob das alle Fälle von sexueller Gewalt gegen sie gewesen seien. Die Zeugin bejahte. Im nächsten Atemzug meinte sie, dass auch der Vater ihres jüngsten Kindes (Ende 2017 geboren) sie brutal vergewaltigt habe. Die Fälle wurden nie aktenkundig.

Auf diesen Widerspruch hingewiesen, war es vorbei. Die Zeugin bekam einen Weinkrampf, Rettungssanitäter mussten kommen. Ihre Diagnose: „Das ist Stress.“ Erst zwei Stunden später konnte sie wieder aussagen. Rechtsanwalt Anger will ein Glaubwürdigkeitsgutachten beantragen. Drei weitere Verhandlungstermine sind anberaumt.

Von Thomas Nagel