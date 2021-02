Hannover

Endlose Warteschleifen bei der telefonischen Vergabe der Impftermine, überlastete Internetseiten: In Deutschland läuft in Sachen Corona-Management vieles auch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie holprig. Eine Firma mit Wurzeln in Hannover, die hier auch ihren Deutschland-Sitz hat, hätte eine Lösung für viele Probleme, mit denen zum Beispiel Gesundheitsämter konfrontiert sind. Doch während diese in Finnland bereits seit Monaten erfolgreich im Einsatz ist, stößt das Unternehmen bei deutschen Behörde auf taube Ohren.

„Es ist schon frustrierend“, sagt Dennis Jahn, Deutschland-Chef des norwegischen Unternehmens Norian Accounting, das sich auf IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Dieses bietet gerade für das Buchungs- und Rechnungswesen sogenannte Software-Roboter an, die vor allem einfache aber zeitraubende Arbeiten übernehmen können. Die Stadt Turku, eine der größten in Finnland, setzt das System jedoch seit Herbst 2020 bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ein. Dort steuert der Roboter mittlerweile automatisch die Vergabe von Terminen für Impfungen, Corona-Tests und informiert die Betroffenen auch über die Ergebnisse.

Roboter wäre 24 Stunden und sieben Tage die Woche im Einsatz

„Das System kommt an Schnittstellen zum Einsatz“, erklärt Jahn, dessen Deutschland-Sitz mit 20 Mitarbeitern seine Wurzeln im Bahlsen-Konzern hat. Wo sonst per Hand Daten von einem System in ein anderes übertragen werden müssen, setzt der Einsatz des Roboters Personalkapazitäten frei. „Der Roboter simuliert die Arbeit eines Menschen komplett“, sagt Jahn. Die Software könne etwa einen Bildschirm erkennen und eine Maus bedienen. „Das entlastet Fachkräfte von einfachen Tätigkeiten“, so der Manager. Ein weiterer Vorteil: Der Roboter könne 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche eingesetzt werden. Er werde nicht krank und wolle auch keinen Urlaub machen.

„Wir haben ein Modell, das die Nachverfolgung und das Meldewesen in Sachen Corona deutlich beschleunigen würde. Aber bei deutschen Behörden dringen wir damit nicht durch. Da sind uns die Skandinavier sowohl bei der Technologie als auch beim Bewusstsein um fünf bis sechs Jahre voraus“, kritisiert Jahn. In Deutschland bekomme seine Firma „die Verantwortlichen in den Ämtern nicht einmal für zehn Minuten an den Hörer“. Die Behörden seien wegen der Bekämpfung der Pandemie „so überlastet, dass sie nicht über den Tellerrand schauen“ – und dadurch möglicherweise die Chance verpassen, neue Kräfte für diese große Aufgabe freizusetzen. Auch bei der Region Hannover habe man bisher keinem Verantwortlichen die Roboter-Lösung vorstellen können.

Region: Gesundheitsamt „gut aufgestellt“ bei Digitalisierung

Dass das hiesige Gesundheitsamt unter großem Druck steht, verdeutlicht allein die Tatsache, dass sich dieses zur Unterstützung Bundeswehr-Soldaten ins Haus geholt hat. Sie helfen bei der Ermittlung möglicher Corona-Kontakte. Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau (CDU) sieht ihre Behörde allerdings schon jetzt „gut aufgestellt“ in Sachen Digitalisierung. „Das Gesundheitsamt hat seit Langem alle Prozesse digitalisiert, soweit dies möglich war“, berichtet sie der NP. Auch der Datenimport laufe automatisiert.

Seit diesem Jahr seien außerdem alle Labore verpflichtet, alle Fälle über das Deutsche Elektronischen Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz (Demis) zu melden, aus dem die Daten in das von der Region Hannover genutzte System Äskulap importiert würden. Die Bundeswehrsoldaten würden für die telefonische Kontaktnachverfolgung eingesetzt. „Hier muss und will das Gesundheitsamt in der Tat auf den persönlichen Kontakt setzen statt auf rein digitale Prozesse“, sagt Hermenau.

Zur Stadt Hannover hat Norian Accounting laut Deutschland-Chef Jahn allerdings bereits einen Draht aufgebaut. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Personaldezernent Lars Baumann wollen die Digitalisierung der städtischen Behörden vorantreiben. „Da könnten wir sicher viele Ideen umsetzen“ ist sich Jahn sicher.

