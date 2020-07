Hannover

Die Aussetzer von Martin Weiß (71), Multimillionär und Mitbegründer der Zeitarbeitsfirma ZAG in Hannover, beschäftigen weiter die Strafverfolgungsbehörden. Nach seiner Verfolgungsjagd mit der Polizei könnte es eng für ihn werden, möglicherweise steht ihm eine psychiatrische Begutachtung ins Haus. Der 71-Jährige war in der Vergangenheit immer wieder durch Straftaten im Straßenverkehr aufgefallen. Die Befürchtung: Er könnte inzwischen für sich und andere eine Gefahr darstellen

Die Polizei äußert sich „aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes“ nicht konkret zum Fall Weiß, erklärt aber, wenn es um die Bewertung der Fahrtauglichkeit und -eignung eines Verkehrsteilnehmers geht, stehe die Behörde im Austausch mit anderen Stellen: „Zum Beispiel mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst oder der Fahrerlaubnisbehörde“, teilte Sprecher Martin Richter am Montag mit. Letztere könnte dann weiterführende Maßnahmen einleiten.

Alkoholtest positiv

Multimillionär Weiß hat keinen Führerschein mehr, ist unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Unfallflucht aufgefallen. Am Sonnabend kamen durch die Verfolgungsjagd mit der Polizei weitere Straftaten dazu: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Er war in einem schwarzen VW-Multivan mit hoher Geschwindigkeit von Hainholz bis nach Engelbostel geflüchtet und hatte auch mehrere rote Ampeln überfahren.

Nachdem der 71-Jährige in einem Feldweg gestellt wurde, drängte er eine Polizistin ab. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wird ebenfalls gegen ihn ermittelt. 0,3 Promille hatte er laut Alkoholtest intus. Hinweise, dass Weiß unter dem Einfluss von Medikamenten oder gar illegalen Substanzen stand, ergaben sich laut Richter nicht.

Gefahr für andere?

Grundsätzlich prüft auch die Staatsanwaltschaft bei der strafrechtlichen Bewertung, ob es Hinweise auf psychische Auffälligkeiten bei Beschuldigten gibt und eine Untersuchung angezeigt ist. Dabei gehe es laut Sprecher Thomas Klinge darum zu beurteilen, „ob unter Berücksichtigung der Sicherheit anderer jemand gefährlich ist“.

Nicht nur mit Verkehrsstraftaten, sondern auch im Zusammenhang mit dem Verstoß gegen Corona-Regeln bei einer Mitarbeitertagung war der ZAG-Mitbegründer Anfang Juni in Erscheinung getreten. In den Räumen des TuS Vinnhorst gab es Stress mit der Polizei. Der Multimillionär soll das Einschreiten der Einsatzkräfte mit „Methoden aus der Nazi-Zeit“ verglichen und die Beamten als „Pappkameraden“ beschimpft haben.

