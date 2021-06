Verfolgungsjagd in Hannover: Raser missachtet Ampeln und flüchtet erfolgreich vor der Polizei

Hannover

Die Polizei Hannover fahndet nach einem flüchtigen Autofahrer: Der Unbekannte sei in der Nacht zu Montag auf der Hildesheimer Straße im Stadtteil Döhren einer Zivilstreife aufgefallen, weil er mehrfach rote Ampeln ignoriert habe und deutlich zu schnell unterwegs gewesen sei. Zudem habe er sich der Polizeikontrolle entzogen.

Die Zivilkräfte waren gegen 0.30 Uhr auf der Hildesheimer Straße unterwegs, als ihnen in Höhe der Birkenstraße in Laatzen ein schwarzer VW Golf 7 mit hannoverschem Kennzeichen auffiel, der „mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hannover“ unterwegs gewesen sei, weshalb die Beamten dem mit zwei Personen besetzen Fahrzeug folgten.

Sechsmal Rotlicht missachtet

Auf der Strecke bis zum Südschnellweg habe der Golffahrer an sechs Kreuzungen das Rotlicht missachtet und so den Straßenverkehr gefährdet. Bereits nach dem ersten Rotlichtverstoß hätten die verfolgenden Beamten mit Blaulicht auf sich aufmerksam gemacht. Auf Höhe der Straße „An der Wollebahn“ hätte der Flüchtige mindestens Tempo 80 draufgehabt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rücksichtslos abgebogen

Kurz vor der Kreuzung am Südschnellweg sei der Pkw zwischen den auf die Kreuzung zufahrenden Fahrzeugen hindurch gefahren und nach rechts auf die Schnellstraße abgebogen. Als der Fahrer anscheinend die Polizei unmittelbar hinter sich bemerkte, beschleunigte er laut Polizei auf bis zu 160 Stundenkilometer und entzog sich so der Kontrolle. Aufgrund des zu hohen Eigenrisikos hätten die Beamten die Verfolgung schließlich abgebrochen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers sei es während der Verfolgung nicht möglich gewesen, das Kennzeichen einmal komplett zu sehen – besonders da hoffe man, dass sich womöglich beobachtende Verkehrsteilnehmer melden, etwa jene, die wegen der wilden Abfahrt von der Hildesheimer Straße auf den Schnellweg bei Rot gerade in die Kreuzung einfahren wollten.

Zeugenaufruf

Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen beiden männlichen Insassen bitte an das Polizeikommissariat Hannover-Döhren, Telefon 0511 / 109 36 17.

Von rahü