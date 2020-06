Verfolgungsjagd: Raser akzeptiert Bewährungsstrafe

Hannover

Die Taten von Dejan D. (32) vom 27. Juli 2019 aufzulisten, stellt selbst gestandene Strafrechtler vor Probleme. So bedurfte es drei Anklagen, um die Vergehen und Verbrechen des fünffachen Familienvaters in die richtige Reihenfolge zu bringen.

Der Angeklagte fuhr ohne Führerschein. Er war randvoll mit Kokain und Cannabis. Er floh vor einer Polizeistreife. Fuhr nachts ohne Licht einen Polizeiwagen an, eine andere Streife musste ausweichen und wurde ebenfalls beschädigt. Also auch noch Unfallflucht. Innerorts war er mit 130 Stundenkilometer unterwegs, auf dem Messeschnellweg mit bis zu 180 Sachen. Bei seiner Festnahme leistete der kräftige Mann Widerstand.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ist ein Verbrechen

Dafür bekam er am Freitag vor dem Schöffengericht eine Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. „Das waren wahnsinnig gefährliche Situation“, urteilte Richterin Alena Fischer. Es sei fast ein Wunder, dass niemand schwer verletzt oder gar getötet worden sei. Neben den vielen Vergehen war besonders der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr von Bedeutung. Mindeststrafe ein Jahr Gefängnis – ein Verbrechen. Die Tour de Farce führte über den Wülferoder Weg am ADAC vorbei zum Messeschnellweg (Aral-Tankstelle).

Der Angeklagte war geständig. Ihm blieb auch nichts Anderes übrig. Er sagte, dass kurz hintereinander seine Eltern gestorben seien. In dieser „Sinnkrise“ habe er sich falschen Freunden angeschlossen. Als ihn die Polizei stoppen wollte, sei er nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen. Die Richterin glaube ihm, dass er den Beamten kein Rennen liefern wollte. Er sei wohl mehr aus Angst geflohen.

Angeklagter vorbestraft

Vielleicht hat ihn aber auch der Verlust seines Job als Lieferfahrer aus der Bahn geworfen. Weil er seinen Führerschein abgeben musste, wurde ihm gekündigt. Dann hatte sich auch noch seine Frau getrennt, das Leben ist eine Bitch.

Am Freitag gelobte der Angeklagte, dass er so etwas nie wieder tun wolle. Mit seiner Frau sei er wieder vereint. „Es tut mir alles sehr leid“, meinte er vor dem Urteil. Dabei hätte er es auch besser wissen können. In seinem Vorstrafenregister sind acht Einträge. Sie liegen schon länger zurück, 2009 wurde er aber bereits zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Auf seinen Führerschein muss er drei Jahre lang verzichten. Und auch noch 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Thomas Nagel