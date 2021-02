Verfolgt und überfallen: Täterin raubt Rentnerin (78) in Hannover die Handtasche

Hannover

Fieser Überfall in Hannover: Eine unbekannte Frau hat am Donnerstagabend eine Rentnerin (78) die Handtasche geraubt. Die Täterin hatte das Opfer offenbar über eine längere Zeit verfolgt. Auf der Marienstraße (Südstadt) trat sie nach der 78-Jährigen und riss ihr die Tasche weg. Dabei wurde die Seniorin leicht verletzt.

Die Rentnerin war am Donnerstag gegen 21.10 Uhr auf dem Weg zu ihrer Wohnung auf der Marienstraße unterwegs, als sie von hinten angegriffen wurde. Die Täterin trat der 78-Jährigen gegen das Handgelenk und riss ihr die Tasche weg.

Anzeige

Zusammentreffen am Bahnhof?

Während die Angreiferin flüchtete, machte das Opfer durch Hilfeschreie auf sich aufmerksam. Zeugen riefen die Polizei. Die Fahndung nach der Täterin blieb ohne Erfolg.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Offenbar hatte die Unbekannte die 78-Jährige über längere Zeit verfolgt. Nach Angaben der Rentnerin sei sie vor dem Überfall im Bereich des Hauptbahnhofs von der Täterin angesprochen worden war.

Polizei sichert Überwachungsvideos

Die Polizei hält es für möglich, dass die Unbekannte anschließend zusammen mit der 78-Jährigen in der Stadtbahnlinie 8 vom Hauptbahnhof zum Aegidientorplatz gefahren ist. Dann folgte sie der Rentnerin offenbar in der Linie 5 bis in die Marienstraße.

Möglicherweise wurde die Täterin in den Bahnen gefilmt. Die Ermittler haben unterdessen bei der Üstra die Überwachungsvideos gesichert. „Das Material wird zurzeit ausgewertet“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram.

Wer gibt Hinweise?

Und so wird die Gesuchte beschrieben: Sie ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und jung. Sie trug eine dunkle Hose und eine helle Jacke.

Hinweise zur Täterin und zum Raub an das Polizeikommissariat Südstadt unter der Telefonnummer 0511/1093217.

Von Britta Mahrholz