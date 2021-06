Hannover

Gefahr von rechts, von links und aus dem Islamisten-Lager: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat am Donnerstag den Verfassungsschutzbericht 2020 vorgestellt. Demnach „stellt der Rechtsextremismus für die Sicherheitsbehörden eine der größten Herausforderungen dar“.

Bei der Vorstellung des Berichts zusammen mit dem Präsidenten des Verfassungsschutzes Niedersachsen, Bernhard Witthaut, erklärte der Minister, dass das rechtsextremistische Personenpotenzial durch die Aufnahme der Beobachtung der „Jungen Alternative“ und des „Flügels“ der AfD erheblich gewachsen sei. Insgesamt umfasst das rechtsextremistische Potenzial in Niedersachsen etwa 1750 Personen – 590 mehr als im Jahr 2019.

Corona-Leugner und Querdenker seien aufgrund ihrer Merkmale für rechtsextremistische Organisationen anschlussfähig und weisen laut Pistorius teilweise Züge verfassungsfeindlichen Denkens auf. In Niedersachsen wurden Teile der Querdenker-Szene und ähnliche Gruppierungen zunächst für zwei Jahre unter der Bezeichnung „Demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates“ zum Verdachtsobjekt bestimmt.

Die Zahl der gewaltbereiten Linksextremisten und Anarchisten schätzt der Verfassungsschutz auf 790 Personen (plus zehn). Das Lager versuche, die Klimaschutzbewegung für ihre eigenen Interessen zu instrumentalisieren. So hat sich innerhalb der „Fridays-for-Future“-Bewegung eine Plattform namens „Change for Future“ gegründet. Für die sei konsequenter Klimaschutz nur möglich, wenn der Kapitalismus und der ihn aus ihrer Sicht schützende demokratische Rechtsstaat überwunden werde.

Die Zahl der Salafisten in Niedersachsen stagniert mit 900 Personen auf hohem Niveau. Pistorius warnte auch explizit vor der Förderalen Islamischen Union (FIU). Der Verein aus Hannover versuche, den Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts zu erhalten, um als Vertretung aller sunnitischen Muslime agieren zu können. Das gemeinsame Ziel islamistischer Bewegungen sei die Errichtung eines Staates auf Grundlage der „Scharia“.

Von Britta Mahrholz