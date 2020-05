Verfassungsschutz warnt vor neuem Islamisten-Verein aus Hannover

Hannover

Sie nennen sich „Präsident“ und „Vorstandsvorsitzender“, präsentieren sich im Internet mit Schlips und Kragen in Büro-Atmosphäre. Die Männer wirken wie Chefs eines seriösen deutschen Wirtschaftsunternehmens. Tatsächlich handelt es sich bei den beiden um Salafisten aus Hannover, die seit Jahren im Visier des Verfassungsschutzes sind: Marcel Krass und Dennis Rathkamp. Ihre seltsame optische Transformation ist Sinnbild eines gefährlichen Wandels in der Islamisten-Szene, vor dem der Niedersächsische Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht 2019 warnt.

Krass und Rathkamp sind 2018 in Hannover mit einem neuen Verein in die Öffentlichkeit gegangen, den sie „ Förderale Islamische Union“ (FIU) nennen. Nach eigenen Angaben hat die FIU gut 1800 Mitglieder und will die rechtliche Vertretung der Muslime in Deutschland sein. Als konkrete Anliegen führt der Verein beispielsweise die uneingeschränkte Möglichkeit zur Verschleierung von Frauen und die Etablierung eines geschlechtlich getrennten Schwimmunterrichts in Schulen an. Die Durchsetzung solle auch mithilfe von Gerichtsverfahren erfolgen. Dafür sammelt die FIU kräftig Spenden.

Alte Weggefährten: Marcel Krass und der bekannte Salafisten-Prediger Pierre Vogel (links). Quelle: privat

Die Organisation „ Förderale Islamische Union“ ist laut Verfassungsschutz bislang nicht als extremistisch in Erscheinung getreten. Die Personen Krass und Rathkamp dagegen werden weiter dem politischen Salafismus zugerechnet. Krass war jahrelang an der Seite der bekannten Salafisten-Prediger Pierre Vogel und (dem mehrfach verurteilten) Sven Lau aktiv.

Denis Rathkamp vor dem Amtsgericht: Ihm wurde zur Last gelegt, an einem Info-Stand in Hannover eine verbotene Broschüre über den Islam ausgelegt zu haben. Quelle: Schaarschmidt

Rathkamp war ein führender Kopf der verbotenen Koran-Verteilaktionen „Lies!“ in der Fußgängerzone. Er ist Vorsitzender des Deutschsprachigen Islamkreises (DIK) Hannover, der seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Moschee in der Kornstraße war auch von IS-Terroristin Safia S., die als 15-Jährige ein Attentat auf einen Bundespolizisten im Hauptbahnhof verübte, besucht worden. Die Kornstraße 25 wird nun als Vereinsadresse der FIU geführt.

Kornstraße 25: Hier befindet sich in Hannover die DIK-Moschee, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Gleichzeitig handelt es sich um die Vereinsadresse der „Förderalen Islamischen Union“. Quelle: Dröse

Der Verfassungsschutz beobachtet seit geraumer Zeit, dass Islamisten und insbesondere Salafisten in Niedersachsen zunehmend neue Aktionsfelder erschließen und Themen besetzen. Für neue Anhänger sei es schwer zu erkennen, wer sich hinter diesen Aktivitäten verbirgt. Als Beispiel dafür nennt die Behörde in ihrem Jahresbericht explizit die „ Förderale Islamische Union“ von Krass und Rathkamp.

Nach dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau im Februar hat die FIU eine Online-Petition zur Ernennung eines „Bundesbeauftragten zum Schutz der Muslime und des muslimischen Lebens in Deutschland“ gestartet. Innerhalb eines Monates schaffte es der Verein, mehr als 57.000 Unterzeichner zu mobilisieren.

Krass will in den Bundestag

Damit übertraf die „ Förderale Islamische Union“ die Mindestanforderung von 50.000 Unterstützern. Aufgrund der ausreichenden Zustimmung ist es den Initiatoren nun gestattet, ihr Anliegen im Bundestag zu präsentieren. Krass beabsichtigt angeblich persönlich, von diesem Recht Gebrauch zu machen.

Bernhard Witthaut, Präsident des Niedersächsischen Verfassungsschutzes.

Der Präsident des Niedersächsischen Verfassungsschutzes, Bernhard Witthaut: „Besorgniserregend ist, dass es der FIU unter Rückgriff auf ein emotional aufgeladenes Thema gelungen ist, in der gesellschaftlichen Mitte anzukommen und vermutlich auch Personen außerhalb des extremistischen Spektrums anzusprechen.“ Ein Auftritt von Krass im Bundestag ist für den FDP-Chef in Niedersachsen, Stefan Birkner, ein Unding: „Es ist absurd, dass ein vom Verfassungsschutz beobachteter Islamist hier eine Bühne bekommt.“

Einen weiteren Coup hatte die „ Förderale Islamische Union“ Ende April gelandet. Dem Verein gelang es, mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Corona-Beschränkungen des Landes Niedersachsen für ein generelles Verbot von Gottesdiensten (in Moscheen, Kirchen und Synagogen) zu kippen.

Krass und Rathkamp generieren inzwischen Spenden, die offenbar nicht nur aus Reihen von Islamisten kommen, sondern auch von gemäßigten Glaubensbrüdern- und -schwestern. Die FIU hat wegen der Corona-Pandemie einen „Spenden-Fond“ zur Rettung finanziell bedrohter Moscheen eingerichtet. 300.000 Euro sollen zusammenkommen, bisher wurden mehr als 64.000 Euro gesammelt.

Ziel: Einführung der Scharia

Nach Angaben des Verfassungsschutzes entspricht das Agieren der FIU-Akteure dem Vorgehen legalistischer (einer strengen Ideologie folgender) Islamisten. Sie streben im Rahmen der demokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten eine langfristige Umgestaltung der Gesellschaft auf Grundlage der Scharia am – dem islamischen Recht.

FDP-Mann Birkner hat Innenminister Boris Pistorius aufgefordert, in den zuständigen Behörden Strategien entwickeln zu lassen, die diese gefährliche Entwicklung stoppen.

