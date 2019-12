Verfassungsschützer zu Bewährungsstrafe verurteilt

HANNOVER

Das war´s dann wohl mit der Beamtenkarriere. Maik R. (43), Polizist beim Verfassungsschutz, wurde am Montag zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte im Amtsgericht Hannover gestanden, seinen Vorgesetzten „erpresst“ zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden dann noch kinderpornografische Dateien und Munition gefunden.

Der Angeklagte kam mit einem grauen Schal und einer schwarzer Kappe mit der Aufschrift „ Liqui Moly“ in den Gerichtssaal 2241. Sein Leben verlief in den vergangenen Jahren alles andere als geschmiert. Die Ehe lief aus dem Ruder, Depressionen, am Ende sogar zwei Suizid-Versuche. „Ich habe mich versucht, in die Arbeit zu flüchten“, sagte der gebrochene Mann. 300 Überstunden habe er angehäuft.

Anonyme SMS an Vorgesetzten

Doch auf der Arbeit lief es dann auch nicht. Ein Vorgesetzter habe seinen Truppführer und väterlichen Freund gemobbt, sagte Maik R. Dann wurde seinem Observationsteam untersagt, mit den Dienstwagen nach Hause zu fahren. „Ich empfand das Verhalten des Vorgesetzten als willkürlich und ungerecht“, meinte der Angeklagte. Um finanzielle Vorteile sei es ihm nie gegangen.

So schrieb er am 14. August 2018 anonym eine SMS an den leitenden Kriminaldirektor (60). Inhalt: Entweder dürfen wir die Dienstwagen wieder privat nützen, oder der Innenminister erfährt von den sexuellen Belästigungen junger Kolleginnen und Ihrer sexuellen Beziehung zu einer ehemaligen Kollegin.

Maik R. handelte als Amtsträger

Zwei Wochen später schickte der Angeklagte einen Brief mit ähnlichem Inhalt ins Innenministerium. Weil Maik R. das Schreiben per Einschreiben schickte, konnte er als Absender ermittelt werden. Die Vorwürfe gegen den Vorgesetzten entpuppten sich als haltlose Gerüchte.

Amtsrichter Anne Hochschulz glaubte dem Angeklagten, dass bei der „Erpressung“ nicht die Bereicherungsabsicht im Vordergrund stand. Maik R. hatte erklärt, dass nach der neuen Regelung keine spontanen Einsätze mehr möglich seien. Schließlich müssten die Kollegen erst mit ihren Privatautos zur Dienststelle fahren, um dann in die Dienstwagen umzusteigen. Deshalb wurde er nur wegen versuchter Nötigung verurteilt. „Aber Sie haben als Amtsträger gehandelt“, warf sie Maik R. vor. Weitere Anklagepunkte wegen Geheimnisverrats und versuchter Körperverletzung wurden eingestellt.

Angeklagter hat alles verloren

Aber der Besitz der Kinderpornos sei gravierend. Der Angeklagte meinte, dass er sie aus einem Forum unaufgefordert zugeschickt bekommen habe. „Ich habe nie nach Kinderpornos im Internet gesucht." Allerdings gibt es Chat-Verläufe, die diese Darstellung zweifelhaft erscheinen lassen.

Wie dem auch sei: Der Angeklagte ist geschieden, seine Geliebte hat ihn auch verlassen. Im Zuge der Ermittlungen habe er viele Freunde verloren, bald wohl auch seinen Job. Anwalt Bertram Börner: „Mein Mandant steht vor einem Trümmerhaufen.“

Von Thomas Nagel