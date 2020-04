Verein Werft 64 füllt Tüten für Kinder

Hannover

Nicht nur Schulen und Kindertagesstätten sind derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen, auch in den Vereinen herrscht Stillstand. Der Werkraum in Hainholz hat sich deswegen etwas ganz besonderes einfallen lassen.

Normalerweise werden in den Räumen verschiedene Bastel, Mal- und Werkangebote durchgeführt. Eine Kindergruppe baut beispielsweise Schiffe, Flugzeuge und Autos aus Holzbausätzen zusammen. Und auch mit Schulen finden Kooperationen statt. Dadurch sollen die handwerklichen Fähigkeiten der Kinder bis 14 Jahre gefördert werden. Doch derzeit ist alles anders, es herrscht gähnende Leere in den Räumen.

Materialien werden nach Hause gebracht

„So haben wir uns überlegt, wie wir die Kinder trotz der Maßnahme weiter beschäftigen können“, sagt Thomas Grote, Vorsitzender des Vereins. Und er hatte eine Idee: „Unsere kleinen Stammgäste des Werkraums bekommen ihr Material jetzt direkt von uns anliefert.“

Der Verein hat am Montag dank finanzieller Unterstützung des ZAG-Stiftung „Pro Chance“ damit begonnen Basteltüten mit Modellbausätzen, Osterbasteleien und Süßigkeiten zu befüllen. Genau 87 Tüten wurden gepackt. Dabei wurden nach Angaben von Grote ganz individualisierte Päckchen zusammengestellt. „Jüngere Geschwisterkinder haben zum Beispiel Buntstifte bekommen“, so Grote. Für die älteren Kinder gab es etwas kompliziertere Baukästen. Ebenfalls bedacht wurden rund 40 Kinder der Flüchtlingsunterkunft in Vinnhorst. Die Tüten sollen in den kommenden Tagen vor den Wohnungstüren abgestellt werden.

Weitere Aktionen sind im Gespräch

Doch ganz so einfach war das Beschaffen der Materialien nicht. „Ich habe durch ganz Deutschland telefoniert, damit ich die Sachen zusammenbekomme, schließlich haben die Geschäfte geschlossen“, erzählt Grote.

Am Ende hat alles geklappt. Sollten die Schulen tatsächlich bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben, soll es weitere Aktionen geben. Dafür ist der Verein dankbar für jede Spende (Mailkontakt: werft64@gmx.de)

Von Cecelia Spohn