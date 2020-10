Hannover

Sie hat ihr Berufsleben lang gekämpft, besonders ging es ihr um die Gleichstellung von Frauen. Doch jetzt, am Rednerpult, schwingt in der Stimme von Mechthild Schramme-Haack Rührung mit. „Ich bin ganz überwältigt“, gesteht sie.

Zuvor hatte ihr Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay im Name von Ministerpräsident Stephan Weil das Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens verliehen. Onay zollte ihr persönlich Anerkennung. „Es ist eine wichtige und sehr angemessene Würdigung für ein Lebenswerk“, so Onay. Er finde ihr Engagement „sehr spannend, gerade im Bereich der Gleichstellungs- und Frauenpolitik“. Sie haben in der Gesellschaft „sehr viel“ bewegt.

Anzeige

Persönlicher Hintergrund hinter dem Engagement

Seit mehr als 30 Jahren ist Schramme-Haack für die Gleichstellung engagiert. „Das ist meine Heimat, seit Jahrzehnten, das ist sicherlich ein Stück weit biographisch bedingt“, so Schramme-Haack. Als „junge Frau mit drei kleinen Kindern“ sei sie verwitwet. In dieser Situation habe sie realisiert, wie wichtig es sei, „Möglichkeiten für Frauen in solchen Lebenslagen“ zu schaffen, „ihre Potenziale zu entwickeln“, aber „auch die Existenz zu sichern für ihre Familien. Dafür muss auch Arbeitswelt und Berufswelt und die Gesellschaft arbeiten“, sagte Schramme-Haack.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren

Thema Gleichberechtigung nicht „erledigt“

Seit 1988 war sie die Gleichstellungsbeauftragte der Region Hannover. Während ihrer Amtszeit war sie unter anderem mehrere Jahre Sprecherin für die niedersächsischen Frauenbeauftragten, 1997 war sie Mitbegründerin des Vereins „frauen & expo e.V.“. „Wie fortschrittlich waren wir damals schon, um Himmels Willen“, schmunzelt sie. 2009 sei sie in den Ruhestand gegangen. „Der währte nicht sehr lang“, so die Geehrte. Ehrenamtlich arbeitet sie weiterhin für ihre Herzenssache. Aktuell ist sie unter anderem Mitglied im Landesrundfunkrat Niedersachsen und im Beirat der NBank. Nachdem sie jahrelang Vorsitzende im Vorstand war, ist sie seit 2014 als Beisitzerin im Landesfrauenrat Niedersachsen und in vielfältiger Weise für die Gleichberechtigung engagiert. „Das ist weiterhin wichtig und notwendig“, betont sie. Das Thema Gleichberechtigung sei noch nicht „erledigt“. „Es muss immer weiter erkämpft und gelebt werden“, stellt Schramme-Haack klar.

Von Stella-S. Wojtczak