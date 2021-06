Verdi ruft heute landesweit zu Warnstreiks im Einzelhandel auf

Hannover

Die Gewerkschaft Verdi ruft für den heutigen Freitag in der Region Hannover, in Lüneburg, Walsrode, Celle, Hameln und Hessisch Oldendorf die Beschäftigten von H&M, Douglas, Zara, Primark, E-Centern, Penny-Märkten sowie Ikea zum Warnstreik auf.

„Die Beschäftigten sind immenser Arbeitsbelastung ausgesetzt und sollen, wenn es nach dem Arbeitgeberangebot geht, auch weiterhin finanziell und körperlich dafür bluten. Da platzt vielen Beschäftigten der Geduldskragen“, erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretär Sebastian Triebel. „Auch Beschäftigte, deren Betriebe pandemiebedingt zeitweise geschlossen waren benötigen gerade jetzt eine tabellenwirksame Erhöhung der Gehälter und den Schutz durch Tarifverträge. Sie haben schließlich über Kurzarbeit und die damit verbundenen Einkommenseinbußen“ so Triebel abschließend.

4,5 Prozent mehr Lohn gefordert

Verdi fordert für die Beschäftigten des Einzelhandels 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Lohn/Gehalt und eine Steigerung von 100 Euro pro Monat bei den Ausbildungsvergütungen sowie eine Laufzeit von 12 Monaten. Außerdem fordert die Gewerkschaft von den Arbeitgebern die gemeinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge.

So soll der Warnstreik-Tag ablaufen:

Ab 10 Uhr startet eine Demonstration in Hannover vom Goseriedeplatz zum Kröpcke mit einer Kundgebung von 10.30 – 10.50 Uhr, im Anschluss zieht die Demo wieder zurück zum Goseriedeplatz.

Beschäftigte von H&M in Lüneburg werden ab 7 Uhr vor der Filiale einen Streikposten stellen, Beschäftigte der Penny-Märkte in Hameln und Hessisch Oldendorf versammeln sich zum Warnstreik ab 9 Uhr vor der Penny Filiale Hastenbecker Str. in Hameln. Ikea in Großburgwedel und am Expo-Park wird ebenfalls vor Ort bestreikt.

Gleichzeitig werden Streikaktivitäten in ganz Niedersachsen und Bremen stattfinden. Unter Anderem in Braunschweig, Osnabrück, Oldenburg und Bremen.

Von NP/okz