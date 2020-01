Verdi ruft Paketboten kommende Woche zum Streik auf

Hannover

Wer demnächst Pakete erwartet, der könnte eventuell Pech haben, dass diese verspätet zugestellt werden. Denn die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will in der kommenden Woche, die Beschäftigten in der Logistikbranche in Niedersachsen zum Streik aufrufen, sagt Verdi-Sekretär Christoph Feldmann. Grund seien die Verhandlungen in der zweiten Tarifrunde mit dem Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN), die laut Verdi am Donnerstag zu keinem Ergebnis geführt haben.

Nach Einschätzung von Feldmann werde der Streik für die Unternehmen „gravierende Folgen“ haben. „Die Personaldecke ist ohnehin schon dünn besetzt und eng getaktet“, sagt er. Von den aktuellen Tarifverhandlungen seien derzeit 50.000 Beschäftigte in Niedersachsen und 9.000 Angestellte in Hannover betroffen.

Feldmann : „Armutslohn für Knochenarbeit“

Die Gewerkschaft möchte 6,5 Prozent mehr Lohn, aber mindestens 150 Euro im Monat. Zudem sollen Beschäftigte besser entlohnt werden, die höhere „Erfahrungsstufen“ erreicht haben, sprich schon länger in der Branche beschäftigt sind. Außerdem fordert Verdi, dass die kaufmännischen und gewerblichen Tarifverträge nicht mehr unterschieden werden.

Die Unternehmen DPD und UPS sollen bestreikt werden. Quelle: Christian Charisius/dpa

Derzeit erhalten die Beschäftigten in der Logistik rund 2000 Euro brutto, so Feldmann. Nach Abzug der Steuern blieben davon lediglich 1300 Euro übrig. „Das ist ein Armutslohn für Knochenarbeit“, sagt er.

GVN: „Konstruktive Gespräche“ mit Verdi

Die Arbeitergeberseite habe das Angebot von Verdi bei den Verhandlungen „kategorisch“ abgelehnt, schildert Feldmann. Sie hätten nur einer Erhöhung der Löhne von 1,5 bis zwei Prozent zugestimmt – allerdings laut der Gewerkschaft auch nur bei Bedingungen, welche die Nachtarbeit betreffen. „Wir haben es hier mit millionenschweren Großkonzernen zu tun“, betont Feldmann.

GVN-Hauptgeschäftsführer Benjamin Sokolovic betont, dass der Verband mit Verdi weiter in „guten und konstruktiven Gesprächen“ ist, gescheitert seien die Verhandlungen nicht. Die Gewerkschaft habe zahlreiche Forderungen aufgestellt, die wesentliche Punkte der Tarifstruktur ansprechen. „Da geht es nicht nur um materielle Fragen“, betont Skolovic. Mit der Gewerkschaft habe man sich deshalb darauf geeignet, dass eine weitere Verhandlungsrunde notwendig sei, um Einigkeit erzielen zu können.

Bestreikt werden sollen unter anderem die Paketdienste von UPS und DPD, bei der Lebensmittellogistik DB Schenker, die Nagel-Group und Dachser. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 6. Februar geplant.

Lesen Sie auch

Von Sascha Priesemann