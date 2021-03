Hannover

Die roten Nelken, bekannt als Symbole der Arbeiterbewegung, müssten ihre Köpfe hängen lassen. Nach 40 Jahren Arbeit bei der Gewerkschaft, zunächst ÖTV (Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr), später der Nachfolgerin Verdi, nimmt Harald Memenga seinen Hut. Der Geschäftsführer des Bezirks Hannover-Heide-Weser geht in den Ruhestand. Jan Orbach ist sein Nachfolger.

Ein zauseliger grauer Schopf und eine tiefdunkle Stimme sind die Markenzeichen Memengas. In nächtlichen Verhandlungsrunden war ihm nie anzusehen, ob er sich gerade wegen schlechter Angebote die Haare gerauft hatte. Nach außen wirkte er stets ruhig – auch wenn es in ihm brodelte.

40 Jahre im Geschäft

„Adrenalin ist der beste Muntermacher“, sagt der 65-Jährige über das Dauerpokern. Seit 1981 war das sein Job – zuerst als ÖTV-Gewerkschaftssekretär, dann als Ansprechpartner der Beschäftigten im Gesundheitswesen, später für die Stadtverwaltung, seit 2010 erst als Vize und vier Jahre später als Geschäftsführer des Bezirks. Wie viel Verhandlungsnächte der Einsatz umfasst, kann Memenga gar nicht mehr zählen. Hunderte werden es wohl gewesen sein.

Auch im Ruhestand will er noch einen Tarifvertrag bis zum Ende aushandeln – den für Beschäftigungssicherung bei der Stadt Hannover. Der Kommunale Arbeitgeberverband erweist sich als harter Brocken – aber immerhin: Neue Termine stehen fest.

Zehn Wochen Streik – der Rekord

Hartnäckigkeit und Geduld muss man da mitbringen. Ertragen können, auch mal als Buhmann dazustehen. So ist es Memenga vermutlich 2006 ergangen, als wegen der Tarifauseinandersetzung für die Beschäftigten der Länder zehn Wochen Streik angesagt war – begleitet von einem sechswöchigen Arbeitskampf bei den Kommunen. Wenn da die Kitas geschlossen sind, Busse und Bahnen nicht mehr fahren, der Müll liegen bleibt, braucht ein Gewerkschaftschef ein dickes Fell – und gute Argumente.

Jetzt ist die nächste Generation bei Verdi an der Reihe: Jan Orbach, 38 Jahre alt, seit einem Jahr als Tarifsekretär in Nordrhein-Westfalen nach Hannover zurückgekehrt. „Der Bezirk steht weiter für eine kämpferische Gewerkschaftspolitik und die breite Beteiligung unserer Mitglieder – das ist die unsere konsequente DNA – erst recht in den Zeiten der Krise“, sagt der Vater einer zweijährigen Tochter.

Zigtausende fehlen in der Pflege

Wichtigste Aufgabe für den neuen Verdi-Chef wird vor allem der Kampf um den Erhalt von Beschäftigungsverhältnissen sein, ahnt er. Die Tarifrunden Einzelhandel und Länder stehen an: Im Gesundheitswesen fehlt der große Durchbruch. „Bis zum Jahr 2035 werden bundesweit 300.000 Pflegekräfte fehlen“, sagt Orbach. In der stationären Pflege seien schon jetzt 80.000 Stellen nicht besetzt, in der Intensivpflege fast 5000. Weil ihnen Anerkennung in Form von besserer Bezahlung fehlt, „verlassen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu tausenden die Einrichtungen“. Orbach hofft auf rasche Lösungen: „Die Corona-Pandemie wirkt gerade da wie ein Brennglas.“

Von Vera König