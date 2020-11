Hannover

Handgranaten-Alarm: Nach einem laut Polizei „handfesten Streit zwischen Passanten“ auf der Lister Meile ( Oststad) ist es zu einem Polizeieinsatz mit einer vorübergehenden Festnahme gekommen. Bei der Durchsuchung eines beteiligten Mannes (53) wurde demnach ein Gegenstand gefunden, der wie eine Handgranate aussah – daher sei die Lister Meile vorübergehend gesperrt worden.

Nach Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover kam es gegen 12:25 Uhr zu einem Streit mit körperlicher Auseinandersetzung zwischen dem 53-Jährigen und einem 57-Jährigen, auf den der Jüngere mit einem Teleskopschlagstock einschlug. Zudem bedrohte er mit dem Schlagstock einen weiteren Mann (48), der seinem Bekannten zur Hilfe eilte. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Polizist aus Nordhessen, der sich auf der Lister Meile aufhielt, informierte die Kollegen in Hannover.

Sperrung

Die Beamten rückten an und nahmen den 53-Jährigen vorläufig fest. In seiner Umhängetasche fanden die Polizisten einen olivgrünen Gegenstand in Form einer Handgranate mit einem eingesetzten Splint. Daraufhin wurde die Lister Meile zwischen dem Weißekreuzplatz und dem Einmündungsbereich der Sedanstraße gesperrt.

Entschärferteam

Ein Entschärferteam des Landeskriminalamts Niedersachsen wurde angefordert und klassifizierte den Gegenstand als sogenannte Airsoft-Granate. Dabei handelt es sich um einen realistischen Nachbau einer Eierhandgranate für das taktische Geländespiel „Airsoft“. Bei der Auslösung solcher Airsoft-Granaten werden Markierungskügelchen freigesetzt (als Anscheinswaffe ist das Mitführen in der Öffentlichkeit verboten). Eine Gefährdung für Menschen war zu keiner Zeit gegeben. Die Sperrung wurde nach etwa einer halben Stunde aufgehoben.

Zur Wache gebracht

Der 53-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen in die Wache gebracht. Die Beamten fanden bei ihm weitere Gegenstände, die unter das Führverbot des Waffengesetzes fallen, und beschlagnahmten diese. Danach durfte der Mann wieder gehen.

Die Polizei leitete mehrere Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein und ermittelt nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

