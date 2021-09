Hannover

Im Jahr 2012 wurde in Hannover die Prostituierte Andrea B. (44) ermordet – der bislang letzte bekannte Fall. Der Täter Alexander K. (damals 24) benutzte für sein Verbrechen an der Frau eine Machete. Der Mord wurde als Maschseemörder-Fall bekannt, weil er Müllsäcke mit Teilen der Leiche in den See geworfen hatte. Er musste in die Psychiatrie und erhielt zwölf Jahre Haft.

Ungeklärt ist der Fall der getöteten Gelegenheitsprostituierten Monika P. (24) aus Linden Süd, die in der Silvesternacht 2009 verschwand, umgebracht und zerstückelt wurde. Der Täter packte die Leichenteile in einen Müllsack und stellte ihn am Ihmeufer an der Legionsbrücke ab.

Im Jahr 2009 wurde die seit Sommer 2007 vermisste Simone M. (31) tot an der Asbesthalde bei Wunstorf aufgefunden – bei Baggerarbeiten. Die Frau hatte auf dem Straßenstrich in Hannover gearbeitet. Als Täter wurde ihr Freund D. K. (damals 38) verdächtigt, doch vor Gericht gab es für ihn einen Freispruch, da die Indizien für eine Verurteilung nicht genügten. Der Fall ist weiter ungeklärt.

Im Jahr 2002 fand man Daniela Kröhl (37) tot in der Leine hinter dem Leineschloss (Landtag), wo sie auf dem Straßenstrich ihre Dienste anbot. Sie war erwürgt worden. Der Fall ist ungeklärt.

Aufgrund eines DNA-Testes wurde im Jahr 2007 der Mörder von Pia P. (24) gefasst. Der Freier lebte im Harz und hatte der Liebesarbeiterin eines Eroscenters am Steintor in Hannover im Jahr 1985 den Schädel eingeschlagen. Er erhält „lebenslang“.

Im Jahr 1998 wurde Danuta Scheibhoff (21) aus Ricklingen tot aufgefunden – stranguliert mit einem Kabel und einer Krawatte. Als Mörder der Sexarbeiterin wurde Hans P. (damals 30) ausgemacht und verurteilt. Sein mutmaßliches Motiv: Angst, dass sein Doppelleben auffliegen könnte.

Im Jahr 1997 hat ein Zuhälter (35) eine Prostituierte (36) in der List vom Balkon geworfen und sie dadurch ums Leben gebracht.

1993 sind in Hannover die Liebesdienstleisterinnen Katrin S. (25) und Ludmilla K.(21) erwürgt worden. S. wurde am Leinewehr gefunden, hatte ihren Mörder in der Markthalle getroffen. K. war zu einem Mann ins Auto gestiegen – nachdem er sie umgebracht hatte, verbrannte er die tote Frau im Landkreis Soltau-Fallingbostel.

Von Ralph Hübner