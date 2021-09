Hannover

„Eigentlich hatten wir gedacht, das Thema Fitnessstudios ist durch“, sagt Petra Kristandt, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale (VZ) Niedersachsen. Dem ist offenbar nicht so: 2020 habe es schon viele Beschwerden und hohen Beratungsbedarf gegeben – und in diesem Jahr habe das nochmals zugelegt.

Laut Kristandt „verlängern die Studios einseitig Verträge, obwohl die von den Kunden gekündigt worden sind und das auch bestätigt worden ist. Die buchen auch einfach Beiträge für die Lockdown-Zeit ab trotz Entzug der Einzugsermächtigung, beauftragen Inkassobüros. Da ist richtig viel Stress, besonders von den Studioketten.“

Weniger Reisen, mehr Möbelkauf & Co.

Ruhiger geworden sei es dagegen beim Thema Urlaub und Reisen, da verzeichne die VZN nach dem Anfangschaos zu Beginn der Pandemie inzwischen „relativ niedrigen Beratungsbedarf“. Zugenommen habe dagegen der Beratungsbedarf in Sachen Möbel und Einrichtung. Da gehe es „viel um Qualitätsmängel, gerade bei Online-Käufen“, sagt die Verbraucherschützerin. Besonders viel Streit gebe es da bei der Frage, wer in welchem Falle die Transportkosten bei Rücksendungen zu tragen habe (bei einem Mangel der Verkäufer), da gebe es „viele unseriöse Anbieter“.

Plötzlich teurer als vereinbart

Ein wachsendes Problem seien auch plötzliche Preissteigerungen, die nach einer Bestellung vom Verkäufer eingefordert werden. Kristandt: „Da werden aus 3000 plötzlich 6000 Euro. Dabei könnten die Kunden auf einen einmal vereinbarten Preis bestehen“. Doch die Verkäufer blockten das ab, wollen dann etwa nicht liefern – „und aus der Not heraus nehmen die Kunden das dann oft hin, weil sie eben nicht noch viele Wochen auf ihre Küche warten wollen oder auch, weil sie nicht wissen, wie sie es schaffen, da ihr Recht durchzusetzen. Das ist einfach ein Ärgernis.“

Dass sich die Lage langsam wieder „normalisiere“ merke die VZ auch daran, dass es zunehmend wieder um Handy- und Internetverträge gehe: „Das war lange Zeit fast weg, kommt langsam wieder hoch“, sagt Kristandt und fügt hinzu: „Da geht das normale, bekannte Geschäftsgebaren wieder los ...“

Riester und Altersvorsorge für Frauen

Aktuell seien auch Finanzthemen wieder gefragt. Ein besonderes Anliegen ist Kristandt hier die private Altersvorsorge. „Das Scheitern der Riester-Rente nimmt vielen die Chance, Vermögen für das Alter aufzubauen und ihr Geld in sinnvolle Anlageformen zu investieren. Ich kann alle nur ermutigen, das Thema anzugehen und vorhandene Verträge überprüfen zu lassen.“ Dafür erweitert die VZ ihre Beratungsleistungen und bietet ab sofort einen „Riester-Check“ sowie das Thema „Altersvorsorge für Frauen“ an.

Digitalisierungsschub

Die VZ Niedersachsen selbst will laut der Geschäftsführerin „noch digitaler werden“. Die Corona-Zeit habe gezeigt, dass das Beratungsangebot etwa an Videotelefonie angenommen werde: „Die Menschen scheuen sich nicht mehr so davor, auch ältere nicht. Die sagen sich: Videotelefonie? Ja klar, kenn’ ich doch von meinen Enkeln!“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Randolph Fries, Vorsitzender des Vorstands der VZ, sagte anlässlich der Vorstellung der Bilanz für 2020 am Dienstag in Hannover: „Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Den coronabedingten Digitalisierungsschub haben wir für die Weiterentwicklung unserer Beratung genutzt und bieten die meisten Themen jetzt auf verschiedenen Kanälen an.“ So werde den Menschen „ein niedrigschwelliger Zugang zu unabhängiger Verbraucherberatung ermöglicht – losgelöst von Alter, Einkommen oder Wohnort“.

Beratungsbedarf wächst

Im Jahr 2020 waren es demnach mehr als 82.000 Beratungen (Vorjahr: 71.000) und insgesamt mehr als 148.000 persönliche Kontakte – ein Plus von mehr als 15 Prozent. Um dies auch künftig gewährleisten zu können, sei eine verlässliche Finanzierung erforderlich. Fries: „Seit Jahren kämpfen wir für eine Erhöhung der institutionellen Förderung. Die Zusage muss jetzt endlich erfolgen, damit wir unsere Arbeit in gewohnter Qualität fortsetzen können.“

Glücksspiel Weihnachtsgeld

Seit 2013 kann die VZ laut Kristandt verlässlich nur mit 1,5 Millionen Euro pro Jahr planen – und erhält am Jahresende dann „Weihnachtsgeld vom Land“ – in Form eines Prozentsatzes an den Glücksspieleinnahmen des Landes. Der Betrag schwanke zwischen 50.000 und – wie im Vorjahr – 300.000 Euro. Damit könne sie nicht vernünftig planen und etwa benötigtes Personal einstellen: Die Unsicherheit, ob eine Beraterin etwa noch im nächsten Jahr ihren Job behalten könne, führe dazu, dass sie gar nicht zur VZ kommen oder aus ihrer Sicht rechtzeitig wieder abspringen, woanders hingehen.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ländervergleich: Am Ende

Im Bundesländervergleich finanziere Niedersachsen die VZ (elf Geschäftsstellen, 88 Beschäftigte) mit gerade mal 22 Cent je Einwohner – damit sei das Land Schlusslicht. Vorletzter sei Mecklenburg-Vorpommern mit immerhin 27 Cent je Kopf – Spitzenreiter Nordrhein-Westfalen mit 91 Cent je Einwohner. Kristandt: „Es erschließt sich mir nicht, warum das Land das so will.“

Von Ralph Hübner