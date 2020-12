Verbraucherzentrale Hannover: Beratung  nur noch per Telefon und Video

Hannover

Mit Beginn des bundesweiten Lockdowns am Mittwoch stellt die Verbraucherzentrale Niedersachsen in Hannover und ihren Außenstellen die Vor-Ort-Beratung ein. Bereits vereinbarte Termine werden vorsorglich bis einschließlich 15. Januar 2021 abgesagt. Verbraucher können sich aber weiter zu vielen Themen telefonisch und per Video beraten lassen.

Verbraucher, die bereits einen Termin vereinbart haben, werden kontaktiert. Sofern möglich, wird ihnen eine telefonische Beratung angeboten.

Beratung per Telefon

Unter 05 11 / 9 11 96 96 bietet die Verbraucherzentrale montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr sowie freitags von 10 bis 14 Uhr eine kostenlose telefonische Kurzberatung zu folgenden Themen: Telefon- und Internetverträge, Internetbetrug und Datenschutz, Kauf-, Dienstleistungs- und Handwerkerverträge sowie Fragen zum Reiserecht. Zudem sind nach Terminvereinbarung auch kostenlose Videoberatungen möglich.

Zu komplexeren Themen, etwa private Altersvorsorge und Geldanlage, Prämiensparverträge, Sach- und Risikoversicherung, Energierecht und -lieferverträge sowie Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung können Verbraucher nach Terminvereinbarung kostenpflichtige Telefonberatungen nutzen.

Am 28. und 29. Dezember finden keine telefonischen Beratungen statt. Alle Angebote und Preise finden Sie hier.

