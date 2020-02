Muscheln aus Mauritius bei Ehepaar beschlagnahmt

Hannover

Von diesen Erinnerungsstücken aus dem Urlaub für Zuhause werden sie nichts haben: Das Hauptzollamt Hannover hat über acht Kilogramm geschützter Muscheln und Korallen beschlagnahmt, die zwei Ehepaare in ihren Koffern von Mauritius nach Deutschland einführen wollten. Wie der Zoll am Montag mitteilte, hatten die beiden Ehepaare die Muscheln über sogenanntes Rush-Gepäck – so nennt sich das nachgesandte Reisegepäck – nach Hannover fliegen lassen – über München. Sie selber waren von Mauritius über Wien nach Hannover geflogen.

Zöllner am Flughafen Hannover hatten zunächst eine Röntgenkontrolle des Gepäcks durchgeführt und dabei Auffälligkeiten festgestellt, sodass eine manuelle Nachkontrolle im Beisein der Besitzer erforderlich war: In zwei Koffern befanden sich zusammen 37 Riesenmuscheln und 20 Steinkorallen und Stücke davon mit einem Gesamtgewicht von über acht Kilogramm, so der Zoll weiter.

Geschützte Muscheln ein Fall für das Bundesamt für Naturschutz

Diese Muscheln sind jedoch durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt, und sie dürfen nur mit Genehmigung des Bundesamtes für Naturschutz ausgeführt werden. Diese Genehmigung konnten die Reisen jedoch nicht vorlegen, ihre Muscheln wurden beschlagnahmt. Nun übernimmt das Bundesamt für Naturschutz die weiteren Ermittlungen.

