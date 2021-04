Verband fordert kostenlose Busse und Bahnen für Ehrenamtliche

Hannover

Deshalb sollten aus seiner Sicht alle, die sich mehr als fünf Stunden pro Woche freiwillig für andere einsetzen, ein solches Angebot erhalten.

Für diesen Personenkreis gebe es bereits die sogenannte Ehrenamtskarte, sagte Sackarendt. „Diese sollte um den kostenlosen Zugang zu Bussen und Bahnen erweitert werden, so dass sie ähnlich wie ein Semesterticket für Studierende genutzt werden kann.“ So werde es auch mehr Menschen mit geringem Einkommen ermöglicht, sich ehrenamtlich zu engagieren. In Niedersachsen könne die Erweiterung der Ehrenamtskarte mehr als 600.000 Menschen zugutekommen.

Ehrenamt im Wert von 1,4 Milliarden Euro

Die Engagierten leisteten jährlich eine ehrenamtliche Arbeit im Wert von rund 1,4 Milliarden Euro, hob der Landesvorsitzende hervor. Die Kosten für das neue Angebot lägen demgegenüber lediglich bei etwa 160 Millionen Euro. Deshalb lohne sich diese Investition für die Politik. Landesweit engagieren sich nach Angaben des Verbandes mehr als 3,3 Millionen Menschen ehrenamtlich für die Gesellschaft. Gerade die Coronakrise zeige, wie wichtig ihr Einsatz sei.

Mit mehr als 280.000 Mitgliedern ist der Sozialverband Deutschland nach eigenen Angaben der größte soziale Mitgliederverband in Niedersachsen. Er unterhält landesweit rund 60 Beratungszentren. Dort wird zu Themen wie Rente, Pflege, Hartz IV, Behinderung, Gesundheit sowie Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten informiert.

