Verband der Familienunternehmer im Rathaus geehrt

Hannover

Für sie ist der Beruf Familiensache: Seit 70 Jahren gibt es den Verband „Familienunternehmer“, vertritt die Interessen der familiengeführten Unternehmen in ganz Deutschland – und auch in der Region Hannover. Dafür wurde der Verband jetzt mit einem Empfang im Rathaus von der Ersten Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette geehrt.

Das Problem ist bekannt: Nicht immer will der „Hoferbe“ – beziehungsweise die „Hoferbin“ – den gleichen Job machen wie Vater, Mutter oder die Großeltern. „Bei dieser Tendenz hat es in den letzten Jahrzehnten durch die Globalisierung tatsächlich eine leichte Steigerung gegeben“, weiß Regional-Verbandschef Andreas Pralle. Eine Seltenheit sind Familienunternehmen aber bei Leibe nicht geworden, sagt er. Rund 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland zählt man dazu.

Hilfe in der Wirtschaftskrise

Ist Blut am Ende doch dicker als Wasser? Möglicherweise, denn oft geht mit der Familientradition auch eine stark ausgeprägte Philosophie einher, so Pralle: „Man denkt in Generationen und damit nachhaltiger als so manches Dax-Unternehmen“, erklärt der Verbandschef. Das sieht die Erste Stadträtin ähnlich. „Ohne die Familienunternehmen hätte Deutschland die Wirtschaftskrise vor zehn Jahren sicher nicht so gut weggesteckt“, betonte sie beim Empfang im Rathaus. „Sie sind eine Stütze der Wirtschaft“, so Tegtmeyer-Dette zu den Mitgliedern des Verbands und den geladenen Familienunternehmen der Region – darunter etwa die Parfümerie Liebe, Goldschmiede Stichnoth oder auch die Volkswagen AG.

Allein in der Region Hannover vertritt der Verband etwa 200 familiäre Betriebe in Handel, Industrie und Dienstleistung. In ganz Deutschland sind es mehr als 180.000 Unternehmen. Auch wenn der Name „die Familienunternehmer“ erst zwölf Jahre jung ist – der Verband ist schon deutlich älter. Nämlich so alt, „wie die Bundesrepublik Deutschland“, hob die Erste Stadträtin hervor. Ende September 1949 – zwei Monate nach der Wahl Adenauers zum Bundeskanzler – gründete sich die die damals so genannte „Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer – ASU“, mit dem Ziel, den politischen Entscheidungsträgern im Sinne der Unternehmen unternehmerisches Wissen zu vermitteln und den wirtschaftlichen Aufbau Deutschlands aktiv zu begleiten.

Auch wenn heute die Anforderungen andere seien – ob Fachkräftemangel, Bürokratieabbau oder der digitale Wandel – der Verband werde als „stabilisierender Faktor“ in Deutschland und der Region gebraucht, so die Stadträtin. Stabilität, auch das ist ja oft auch Familiensache.

Von Simon Polreich