Gemeinsam aus der Krise: Ein Kongress-und Veranstaltungsbüro soll künftig die Marketingaktivitäten für den Messe-, Kongress-und Tourismusstandort Hannover koordinieren, um schnellstmöglich das Übernachtungs-und Veranstaltungsgewese mit Gastronomie wieder anzukurbeln. Auf Antrag der Ampel hat der Wirtschaftsausschuss der Stadt am Freitag das Kongressbüro auf den Weg gebracht. Das Kongressbüro ist Teil des Doppelhaushaltes 2021/22. Vor kurzem hatte die Region Hannover ihre Zusage für eine Förderung beschlossen, gemeinsam wollen Stadt und Region den Geschäfts-und Freizeittourismus nach der Pandemie in diesem Büro nach vorne bringen.

Die Idee: Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) soll in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Region Hannover sowie mit den Akteuren des Veranstaltungsgewerbes und dem Hotel-und Gaststättenverband (Dehoga) das Geschäft für den Standort beleben und das Marketing für Veranstaltungen in Hannover mit überregionaler Strahlkraft wie Messen, Maschseefest, Feuerwerkswettbewerb und Konzerte, vorantreiben. SPD-Wirtschaftsexperte Florian Spiegelhauer : „Im Zentrum steht dabei die Etablierung eines Kongress- und Veranstaltungsbüros zur Koordinierung von Veranstaltungen in der Stadt und in der gesamten Region Hannover.“

Jahresetat des Veranstaltungsbüros beträgt 500.000 Euro

Zur Wiederbelebung des Tagungs-, Kongress- und Messegeschäfts und für eine Rückkehr zu den hohen touristischen Zahlen von gut vier Millionen Übernachtungen aus dem Jahr 2019 seien erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Veranstaltungen in Hannover mit überregionaler Strahlkraft wie Messen, Maschseefest, Feuerwerkswettbewerb und Konzerte zu bewerben. Eine entsprechende Studie, die von der Wirtschaftsförderung der Region Hannover in Auftrag gegeben wurde, weise erheblichen Handlungsbedarf im Bereich touristischer Angebote und digitaler Marketingstrategien auf, hieß es.

„Deshalb ist eine qualitativ besetzte Koordinierungsstelle für Veranstaltungen und Events zur Stärkung der regionalen Veranstaltungsorte und -unternehmen, für die Gastronomie sowie Hotellerie sinnvoll, die mit dem Veranstaltungsgewerbe koordinieren“, so Spiegelhauer. Die Stelle soll bei der HMTG angesiedelt sein. Der Jahressetat für das Büro soll 500.000 Euro betragen. 300.000 Euro im Jahr kommen von der Region, 100.000 Euro soll die Stadt pro Jahr dazu geben, weitere 100.000 Euro aus dem privaten Veranstaltungsgewerbe kommen, so die Überlegung.

