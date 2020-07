Grünes Licht für die zwölf Velorouten: Im Sternverkehr sollen Radfahrer bis 2030 von der Innenstadt sicher in die Stadtteile gelangen, hat der Bauauschuss am Mittwoch entschieden. Vier Strecken weist die Stadt in Kürze als Provisorium aus. Alternativrouten der CDU wurden abgeschmettert.