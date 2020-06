Mit diesen 13 Velorouten will Onay 40 Prozent Radverkehr in Hannover schaffen

Hannover

Oberbürgermeister Belit Onay drückt auf das Tempo beim Ausbau von Hannovers Radwegenetz und formuliert ehrgeizige Ziele. Eigentlich hatten sich Stadt und Politik vorgenommen, den Anteil das Radverkehrs bis 2025 auf 25 Prozent zu erhöhen. Derzeit liegt er bei etwa 20 Prozent. Onay kann sich vorstellen, diesen bis 2030 auf „bis zu 40 Prozent“ zu steigern. Klappen sollen das vor allem dank des neuen Veloroutennetzes, für das die Stadt am Mittwoch die Planungen vorgestellt hat.

Die Idee kam ursprünglich vom Radfahrerclub ADFC. Zwölf Routen sollen in sämtliche Stadtbezirke Hannovers führen, die 13. soll der Cityradring sein, für den ebenfalls Verbesserungen geplant sind. Was die Standards angeht, sollen die Velorouten zwischen den üblichen Radwegen und den besonders aufwendigen Radschnellwegen mit einer Mindestbreite von vier Metern liegen.

Velorouten : Mindestens 2,5 Meter breit – und Vorfahrt für Radfahrer

Laut Verkehrsplaner Tim Gerstenberger ist für die Velorouten eine Breite von 2,50 Metern vorgesehen. Das sei „ein halber Meter mehr als der übliche Standard“. Dort, wo der Radverkehr in beiden Richtungen auf der Veloroute geführt werden soll, ist eine Breite von drei Metern geplant. Die neuen Radverkehrsverbindungen sollen außerdem zumindest im bebauten Bereich durchgehend beleuchtet sein, an Ampeln und Kreuzungen werden Radfahrer möglichst Vorfahrt haben, damit sie schneller vorankommen. Zudem sollen die Velorouten sehr deutlich markiert und beschildert werden. Ihr Belag soll hochwertig sein, damit es sich auf ihnen besonders gut rollt.

Rund eine Million Euro pro Jahr sind bisher für die Velorouten vorgesehen, die laut Ratsbeschluss eigentlich binnen zehn Jahren umgesetzt werden sollen. OB Onay will das allerdings beschleunigen – trotz der wegen der Corona-Krise angespannten Haushaltslage. Er rechnet mit „schwierigen Haushaltsplanberatungen“. Es bringe allerdings „nichts, gegen die Krise anzusparen“.

Erste Route nach Bothfeld soll ab 2021 kommen

Als erste Veloroute soll eine Verbindung aus der Innenstadt nach Bothfeld umgesetzt werden, die ab der zweiten Jahreshälfte 2021 kommen soll. Sie beginnt am City-Radring, führt durch die Oststadt, folgt der Hohenzollernstraße und dem Eilenriede-Radweg parallel zur Walderseestraße, um an der Ecke Hermann-Bahlsen-Allee zur Podbielskistraße geführt zu werden. Von dort aus geht es durch den Eulenkamp über den Mittellandkanal. Dann teilt sich die Route in zwei Äste. Der eine führt durch die Sündernstraße und folgt ab der Langenforther Straße den Bahngleisen bis zur Burgwedeler Straße. Der zweite Ast verläuft über die Ebelingstraße, den Bothfelder Kirchweg weiter zur Laher Heide.

Noch im Sommer sollen vier der künftigen Velorouten kenntlich gemacht werden. So will es die Ampel im Rat. Doch während SPD und FDP Schilder reichen, die Werbung für das Projekt machen, will Onay „auch schauen, wo wir bereits die Qualität verbessern können“. Die Attraktivität des Radverkehrs sei „auch eine Frage der Sicherheit“. Wenn man diese steigern wolle, gehe es nicht, dass Radfahrer „jeden Morgen um ihr Leben fürchten müssen oder fünf Minuten an einer Ampel warten müssen“, so der Oberbürgermeister.

Möglichst viel Platz für Radfahrer – auch zulasten der Autos

Laut Kai Kaminski, Leiter der Abteilung Koordinierung und Verkehr, ist das Ziel der Stadt, entlang der Velorouten „möglichst viel Platz für den Radverkehr zu gewinnen“. An einigen Stellen wird es dazu auch bauliche Veränderungen geben, die zu Lasten des Autoverkehrs gehen. Auf dem schwierigen Cityring soll es deutliche Verbesserungen geben, wenn die Schmiedestraße und später auch die Schillerstraße umgebaut werden.

OB Onay sieht die Planungen für den Radverkehr deshalb auch im direkten Zusammenhang mit der autofreien Innenstadt, die er bis 2030 umsetzen will. Man dürfe „den Fokus nicht nur auf das Auto legen“, müsse stattdessen „mehr auf die Chancen schauen“. Andere Kommunen hätten bewiesen, dass autofrei nicht eine menschenleere, sondern eine „vitale Innenstadt“ bedeute. Widerspruch und Kritik an seinen Plänen seien aber „ausdrücklich erwünscht“, um zu erkennen, welche Probleme diskutiert und gelöst werden müssten.

Onay : Trotz Corona „kein Zurück zu mehr Autoverkehr “

Verbesserungen für den Radverkehr hält der Oberbürgermeister auch deshalb gerade jetzt für besonders wichtig, weil der öffentliche Nahverkehr während der Corona-Pandemie „aufgrund von Hygienebedingungen massiv unter Druck geraten ist“. Es dürfe dennoch „kein Zurück zu mehr Autoverkehr geben“, so Onay. Zwar könne man den Menschen „nicht vorschreiben, was sie nutzen sollen, aber wir können ihnen Angebote machen, die sie nicht ausschlagen können“.

Beim Radfahrerclub stößt der Kurs von Onay auf große Zustimmung. Zum ersten Mal habe sich die Stadtspitze zu deutlich mehr Radverkehr bekannt „und hat das auch mit Geld und einem stadtweiten Netz hinterlegt“, lobte ADFC-Vorstandsmitglied Dirk Hillbrecht. Wenn die Pläne so auch umgesetzt würden, könne „ein neues Zeitalter für den Radverkehr in Hannover“ beginnen.

Die Umsetzung binnen zehn Jahren findet Hillbrecht zwar „eigentlich nicht schnell genug“. Er freut sich allerdings, dass Onay eine zügigere Umsetzung in Aussicht gestellt hat und hofft, dass die Stadt massiv auf Millionen Euro Fördergelder seitens Bund und Land zurückgreifen kann. „Damit kann es auch doppelt so schnell gehen“, glaubt Hillbrecht.

Spatenstich für Radschnellweg nach Lehrte im September

Nicht nur die Velorouten nehmen Fahrt auf in Hannover. Im September will die Stadt auch mit dem Bau des Radschnellwegs nach Lehrte beginnen, für den sie auf ihrem Gebiet Kosten von 3,8 Millionen Euro eingeplant hat.

Lange stand auf der Kippe, ob der Radschnellweg auch wirklich bis nach Lehrte führt. Mittlerweile hat sich jedoch auch die Politik in Lehrte im Bauausschuss einstimmig für das Vorhaben ausgesprochen, für das die Region der Kommune großzügige finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt hat.

Schnelle Verbindungen auch nach Langenhagen und Garbsen

Optimistisch zeigt sich die Stadt Hannover auch, was den Bau eines Radschnellwegs nach Langenhagen angeht. Die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie liegen mittlerweile vor. Oberbürgermeister Onay hofft auf einen Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte 2021. Der Radschnellweg nach Garbsen gilt als schwieriger. Dafür soll im Herbst ein Gutachten vorliegen. Die Stadt plant, die Radschnellwege in ihr Veloroutennetz einzubinden.

Außerdem soll es mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geben. Das Fahrradparkhaus an der Rundestraße wird von 450 auf 700 Plätze aufgestockt. Außerdem sollen jährlich 500 neue Bügel aufgestellt werden, an denen Fahrräder angeschlossen werden können.

Von Christian Bohnenkamp