Jetzt doch provisorische Radwege in Hannover?

Vier der 13 Velorouten, die in Hannover für den Radverkehr kommen sollen, sollen zügig gekennzeichnet werden. So will es das Ampelbündnis im Rat. Wie das genau gemeint ist, darüber gehen die Meinungen jedoch auseinander. Während die Grünen von Berliner Verhältnissen träumen, wollen SPD und FDP erstmal nur ein bisschen Werbung machen.