Veloroute: Stadt Hannover testet neuen Schutz für Radfahrer

Hannover

Auf der Hildesheimer Straße Richtung Laatzen hat die Stadt Hannover ihre erste Veloroute eingerichtet. Eine Fahrspur wurde dafür auf knapp einem Kilometer Länge – wie bereits zuvor auf Laatzener Gebiet – zum Radweg. Erstmals zum Einsatz auf einigen Abschnitten kamen dabei sogenannte Leitschwellen, die für eine klare Trennung zwischen Radfahrern und Autos sorgen sollen.

Stadtauswärts wurden sie zwischen Am Mittelfelde und Stiegelmeyerstraße installiert, stadteinwärts zwischen Behnstraße und Am Eisenwerk. In anderen Städten sind solche geschützten Fahrstreifen für den Radverkehr schon Standard. In Hannover steht allerdings noch nicht fest, ob diese künftig regelmäßig zum Einsatz kommen. Die Leitschwellen seien Bestandteil des Velorouten-Verkehrsversuchs. Bevor diese häufiger verwendet würden, sollten erst dessen Ergebnisse abgewartet werden, erklärt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die Leitschwellen nicht im Bereich von Einfahrten verwendet werden können.

Zum Teil müssen Radfahrer weiter auf schmalem Bürgersteig fahren

Für Radfahrer aber auch Fußgänger bringt die Veloroute deutliche Verbesserungen mit sich. Denn zuvor mussten sie sich an vielen Stellen der Hildesheimer Straße einen schmalen Bürgersteig teilen. Konsequent durchgezogen hat die Stadt Hannover ihr Konzept jedoch nicht. An mehreren Stellen führt sie Radfahrer wieder runter von der Fahrbahn auf den Bürgersteig.

Offenbar hatte die Stadt Sorge, dass es sonst an Ampeln zu Staus kommen könnte. „Um auch hier den Radverkehr auf der Fahrbahn führen zu können, sind größere Umbaumaßnahmen erforderlich“, erklärt Sprecherin Steigerwald. Das allerdings soll erst nach dem Verkehrsversuch und in Abstimmung mit der Politik erfolgen.

Zurück auf den Bürgersteig: An mehreren Stellen hat die Stadt Hannover ihr Velorouten-Konzept nicht konsequent umgesetzt. Quelle: Rainer Dröse

Trotz der Umwandlung einer Fahrspur zum Radweg ist es aus Sicht der Stadt für den Autoverkehr bisher zu „keinen signifikanten Kapazitätseinschränkungen“ gekommen. Ob das auch gilt, wenn es wieder Großveranstaltungen wie Messen gibt, soll der auf gut ein Jahr angelegte Verkehrsversuch zeigen.

Entscheidung über strittige Führung in Döhren nicht vor November

Kritiker der ersten interkommunalen Veloroute in der Region Hannover führen gerne das Argument ins Feld, dass diese gar nicht notwendig sei, weil die meisten Radfahrer ohnehin lieber zwischen Hannover und Laatzen den landschaftlich reizvolleren Weg durch die Leinemasch nähmen. Laut Stadtsprecherin Steigerwald zeigen jedoch Untersuchungen, dass das so nicht stimmt. Sowohl im Dezember 2020 Jahres als auch im April 2021 seien von der Region Hannover 24-Stunden-Zählungen im Zuge der Hildesheimer Straße sowie im Bereich der Leinemasch durchgeführt worden. Diese hätten ergeben, dass auf der Hildesheimer Straße „deutlich die meisten Radfahrenden“ unterwegs gewesen seien.

Fertig ist die Veloroute zwischen Hannover und Laatzen allerdings noch nicht. Zwischen Brückstraße und Hildesheimer Straße soll sie durch die Frobösestraße, Am Lindenhofe und die Wiehbergstraße geführt werden. Darüber hatte es jedoch Streit im Bezirksrat Döhren-Wülfel gegeben. Voraussichtlich im November will die Stadt dem Gremium verschiedene Varianten vorstellen, wie der Verkehr vor allem in der Wiehbergstraße reduziert werden könnte, um dort ausreichend Platz für Radfahrer zu schaffen. Denkbar sind die Einführung einer Einbahnstraße aber auch die Aufstellung von Pollern, um den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Auf Laatzener Gebiet ist die Veloroute schon seit Juni fertig.

Von Christian Bohnenkamp