Hannover

Die Stadtverwaltung erarbeitet nach und nach die Einzelkonzepte für die zwölf geplanten Velorouten in Hannover. Sie sollen mittelfristig das Zentrum mit der Peripherie verbinden. Zur Route nach Ricklingen gab es jetzt eine Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung – wegen der Corona-Krise allerdings nur virtuell.

Veloroute 9 – der erste Entwurf steht

Sabine Kniep und Peter Aßman von der Stadt Hannover stellten den Stand der Planungen zur Veloroute 9 rund 55 Interessierten vor, die sich am Montagabend zu der digitalen Veranstaltungen eingefunden hatten. Die meisten, mehr als vier Fünftel von ihnen, gaben an, sich vor allem mit dem Fahrrad in der Stadt zu bewegen.

Der an diesem Abend vorgestellte Entwurf sei noch nicht vollständig ausgearbeitet, sagte Kniep von der Stadt am Montag. Rückmeldungen würden in die Planungen einbezogen. Ziel der Beteiligung am Montagabend war es, in einem ersten Schritt Anregungen und Kritikpunkte einzuholen, bevor die Planung in die politischen Gremien kommt.

Vom Maschsee bis nach Ricklingen

Die Veloroute 9 ist eine der ersten fünf Velorouten, die von der Stadt geplant und realisiert werden sollen. Sie soll eine Länge von 5,7 Kilometern haben und führt laut derzeitiger Planung vom Kurt-Schwitters-Platz am Maschsee – wo sie an die Veloroute 8 anschließt – am Arthur-Menge-Ufer entlang. Danach geht es am Stadion vorbei kurz durch Linden-Süd über die Lodemannbrücke bis zur S-Bahn-Station Fischerhof und dann entlang der Stammestraße bis nach Ricklingen. Dort führt sie unter anderem entlang des Mühlenholzwegs und endet Am Grünen Hagen.

Mehrere Varianten möglich

An manchen Stellen, etwa im Bereich des Stadions oder der Stammestraße, präsentierten Kniep und Aßman unterschiedliche Varianten. So ist im Bereich der nördlichen Stammestraße noch unklar, ob der Radverkehr einseitig oder beidseitig an engen Stellen entlang geführt werden soll. Auch im Stadionbereich ist es noch nicht klar, welche Routenführung man den politischen Gremien letztlich zur Entscheidung vorstellt.

Jan Krüger vom ADFC-Stadtverband Hannover begrüßte den Entwurf für die Veloroute 9 am Montag und gratulierte den Anwesenden dazu, dass sie in einem der Stadtteile wohnen, die sehr früh an eine Veloroute angeschlossen wird.

Ein Kritikpunkt, den bereits Krüger in einem kurzen Statement erwähnte und der im Laufe des Abends immer wieder angesprochen wurden, waren parkende Autos entlang der Veloroute.

Nicht nur am Stadion während Großveranstaltungen, auch entlang anderer Teilen der Route befürchteten die Gäste Verkehrsbehinderungen durch geparkte Autos. Auf der Veloroute 8 sei dies in Döhren-Wülfel bereits der Fall. Der Radverkehr werde durch parkende Autos und in der Folge von solchen, die diese Verkehrshindernisse auf ihrer Seite nicht achten, ausgebremst, merkte ein Teilnehmer an. Auch im Bereich der Stammestraße merkten die Teilnehmenden an, dass durch geparkte Autos Gefahren entstünden.

Unterführung unter Südschnellweg

Die Veloroute soll am Mühlenholzweg unter dem Südschnellweg hindurchführen. Wie breit die Unterführung werden soll, konnten die Stadtvertretenden am Montag nicht genau sagen, teilten aber mit, dass man derzeit mit mindestens drei Meter Breite plane. Eine Anwohnerin warnte davor, die Unterführung zu eng werden zu lassen. Sie halte diese jetzt schon für sehr eng, sagte eine Frau, die die Unterführung bereits jetzt regelmäßig nutzt. Sie verwies auf die geplante Verbreiterung des Südschnellwegs, mit welchem auch die Unterführung länger werden würde.

Unterführung des Mühlenholzwegs unter dem Südschnellweg. Wie breit muss die Radlerpiste hier sein? Quelle: Google Earth

Weiteren Diskussionsbedarf sahen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen immer wieder bezüglich der Stammestraße, nicht nur wegen eventuell parkender Autos, sondern auch etwa wegen des Verkehrsknotenpunkts auf Höhe der Pfarrstraße. Das werde man betrachten, versprachen die Fachleute von der Stadt.

Kein Lichtsignal geplant

Einer Nachfrage nach einem Lichtsignal an der T-Kreuzung Luise-Finke-Weg/Lodemannweg erteilten die Fachleute von der Stadt eine Absage – der Weg wird befestigt und verbreitert, ein Lichtsignal ist nicht geplant.

Kniep versprach, dass man die Anregungen und Anmerkungen noch einmal diskutieren und die eine oder andere Idee mit aufnehmen wolle. Im Februar/März sollen die Vorlagen laut Kniep in die Diskussion in den politischen Gremien gehen und dann zeitnah beschlossen werden, damit die Veloroute 9 als eine der ersten Velorouten der Stadt an den Start gehen kann.

