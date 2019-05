Hannover

Die Velo City Night ist zur festen Institution in der Fahrradsaison geworden. Am heutigen Freitag geht es weiter.Die Strecke führt durch Süd- und Nordstadt von Hannover. Start der Tour ist um 20 Uhr am Goseriedeplatz. Streckenlänge: 19 Kilometer. Das Startgeld beträgt 2 Euro. Gegen 22 Uhr treffen die Fahrradfahrer voraussichtlich wieder am Goseriedeplatz ein. Ein Helm wird von den Veranstaltern empfohlen.

Wichtig für Autofahrer: Entlang der Strecke kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Velo City Night erhebt keine sportlichen Ansprüche, sondern versteht sich als Freizeitvergnügen und als Werbeveranstaltung für den Fahrradverkehr. Einige der Teilnehmer sind zudem mit besonderen Fahrrädern unterwegs – vom Liegerad übers Lastenrad bis hin zum Designerrad ist fast alles dabei.

Velo City Night in Hannover: Das sind die Termine 2019

Von ewo