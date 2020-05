Vatertagspartys im Maschpark und Corona: Stadt Hannover erlässt Verbot

Hannover

Die Landeshauptstadt Hannover macht ernst: Die Verwaltung hat eine Allgemeinverfügung für die Nutzung des Maschparks am Himmelfahrtstag erlassen. Es ist verboten, dort am kommenden Donnerstag zwischen 10 und 24 Uhr Flaschen und Gläser dabei zu haben. Hintergrund ist, dass Massenbesäufnisse, die in den vergangenen Jahren immer mehr ausarteten, unterbunden werden sollen. Außerdem weist die Stadt „ausdrücklich“ auf die gültigen Corona-Regeln hin, wonach sich nicht mehr als die Personen zweier Hausstände treffen dürfen – und dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Damit dürfte so manche Bollerwagen-Tour dieses Jahr passé sein.

Die Stadt kündigt Kontrollen an, um die Einhaltung der Verfügung zu überwachen. Laut Stadtsprecher Udo Möller werden wie in den Jahren 2018 und 2019 der städtische Ordnungsdienst und die Polizei vor Ort sein. Der Bereich, in dem die Allgemeinverfügung gilt, hat die Stadt in einer Karte rot markiert.

Anzeige

Maschpark: Die Stadt hat für den Himmelfahrtstag eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach im rot markierten Bereich die Mitnahme von Gläsern und Flaschen am kommenden Donnerstag verboten ist. Quelle: Stadt Hannover

Weitere NP+ Artikel

Wie bereits an Himmelfahrtstagen in der Vergangenheit richtet sich die Polizei in der Landeshauptstadt und im Umland auf einen größeren Einsatz ein, bestätigte Sprecherin Antje Heilmann. Die Präsenz werde erhöht und Kontrollen werde es an bekannten „neuralgischen Punkten“ geben. Dazu gehören unter anderem auch Maschteich und Maschpark, bestimmte Bereiche rund um das Steinhuder Meer, Hufeisensee und Wietzepark.

Appell der Polizei

Teilnehmer feuchtfröhlicher Himmelfahrtstouren dürften am Donnerstag nicht weit kommen. Heilmann kündigt an, dass die Polizei derartige Gruppen „frühzeitig ansprechen“ und stoppen wird. Die Behörde appelliert an mögliche Vatertags-Ausflügler, von derartigen Unternehmungen abzusehen.

Partys jeglicher Art außerhalb des eigenen Hausstandes sind nach der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie untersagt. Verstöße werden weiterhin geahndet. Nach dem gültigen Bußgeldkatalog kostet die Missachtung des Mindestabstands 150 Euro, mehr als zwei Personen (oder mehr als eine Person mit mehreren Personen eines anderen Hausstands) im öffentlichen Raum müssen mit Strafen zwischen 200 und 400 Euro rechnen.

Von Britta Mahrholz