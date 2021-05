Vatertag ohne Bollerwagen: Corona macht Himmelfahrt zum Tag der Familienausflüge

Hannover

Früher war mehr Bollerwagen. Mit angezogener Bundes-Notbremse schaltete Hannover am Vatertag auch im zweiten Pandemie-Jahr einen Gang zurück. Anstatt von Trinkgelagen war der Donnerstag geprägt von vielen Ausflüglern und wenigen Verstößen gegen die Corona-Regeln.

Nun hat sich der Vatertag nicht erst seit Corona insofern modernisiert, dass das feucht-fröhliche Brauchtum vor allem die jungen, kinderlosen Herren zelebrieren, während die Väter den freien Tag lieber mit der Familie verbringen. So handhaben es an diesem Tag auch Gilbert D’Onofrio und Stefan Gaitanarios. Auf dem Spielplatz Jägerstraße im Georgengarten sitzen die beiden Freunde entspannt auf einer Bank und genießen die Sonne, während der sich Nachwuchs auf der Schaukel, am Klettergerüst und im Sandkasten austobt. Links der pinke Roller der kleine Dorothea (3), rechts das Spielzeug von Jayden (2) – ein Ausflug ganz im Zeichen der Familie. „Wie richtige Väter das am Vatertag eben so machen“, lacht Gaitanarios. Auch D’Onofrio vermisst die Bollerwagen-Touren nicht. „Das hat mich auch früher nie gereizt“, sagt er.

Radtour, Minigolf und Flunky-Ball

Stephan Rehmstedt aus Linden-Mitte nutzt den Tag für eine Radtour mit Sohn Tammo (4). Im Georgengarten haben die beiden einen Zwischenstopp eingelegt. Von dort soll es weitergehen zur Gracht in Herrenhausen. „Eisessen“, verrät der Vater. Denn: „Freie Tage sind für mich Kindertage, egal ob am Wochenende oder an Feiertagen. Alkohol trinke ich ohnehin so gut wie gar nicht mehr.“

Deutlich mehr Spaß am Trinken haben die sechs Studierenden, die sich weniger Meter weiter beim sogenannten Flunky-Ball vergnügen. Ein Trinkspiel mit Ball und Bierflaschen, bei dem am Ende doch irgendwie jeder gewinnt, sofern man das Ziel verfolgt, betrunken zu werden. Trotzdem achten die sechs jungen Leute auf die Corona-Regeln. „Wir sind draußen und halten genügend Abstand. Ein absolut coronakonformes Spiel“, beteuert Student Justus.

Zur Galerie So ruhig wie seit Jahren nicht: Die Polizei zog eine entspannte Vatertagsbilanz. Viele Männer waren zwar unterwegs – aber es lief gesittet ab.

Sportlich, aber nüchtern verbringt dagegen Familie Payer aus Davenstedt den Himmelfahrtstag. Sie hat sich für eine Partie Minigolf auf der Anlage in der Steintormasch entschieden – und ist dabei in guter Gesellschaft. Die 18 Bahnen sind am frühen Nachmittag voll besetzt. Maximal drei Personen dürfen pro Bahn einlochen. Größere Familien müssen sich entsprechend in zwei Gruppen aufteilen. „Damit es nicht zu lange dauert und sich dahinter kein Stau bildet“, erklärt Betreiber Dieter Golinski. So herrscht immer ausreichen Abstand zwischen den Gruppen. „Eine gute Lösung“, findet Carl-Anton Payer, der mit seinen Kindern Nickolas (19), Vivien (15) und Julius (10) gekommen ist. „Wir haben schon lange kein Minigolf mehr gespielt und uns deshalb dafür entschieden. Das war eine gute Idee“, so der Vater.

Minigolf mit der Familie: Carl-Anton Payer aus Davenstedt und die Kinder Julius (l.), Vivien und Nicklas hatten Spaß. Quelle: Nancy Heusel

Ein einsamer Bollerwagen im Maschpark

Keine gute Idee waren angesichts der Corona-Regeln hingegen Trinkgelage. Die Präsenz der Polizei an den sogenannten „Feier-Hotspots“, etwa im Maschpark, am Maschsee oder im Georgengarten, zeigte Wirkung und sorgte für ein Vatertag ungewohntes Bild. Statt bierseliger Gruppen mit Bollerwagen tummelten sich dort Fahrradfahrer, Inline-Skater und Jogger. Selbst am Maschteich, wo es in früheren Jahren hoch her ging, musste man nach feiernden „Vätern“ lange suchen. Das spiegelte sich im ruhigen Einsatzgeschehen der Polizei wider.

Bild mit Seltenheitswert: Marcel Hoffmann (l.) und Lars Slodczyk mit ihrem Bollerwagen im Maschpark. Quelle: Nancy Heusel

Immerhin: Ein einziger Bollerwagen taucht dort am frühen Nachmittag dann doch noch, gezogen von Marcel Hoffmann und Lars Slodzyk aus Garbsen, die mit genügend Dosenbier – die Polizei hatte ein Glasflaschenverbot verhängt – offensichtlich auch ohne weitere Gesellschaft Spaß haben. „Wenn mehr los ist, ist die Stimmung natürlich noch besser“, sagt Hoffmann und lacht. „Aber wir sind schon seit Jahren immer zu zweit unterwegs. Deshalb ziehen wir das jetzt auch so durch.“

Von André Pichiri