So feiern die Menschen in Hannover den Vatertag

Hannover

Das war vorbildlich: Kaum Bollerwagen, dafür viele Ausflügler, und kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln. Die Polizei Hannover hat am Donnerstagabend eine positive Bilanz des Vatertags gezogen. „Das war kein Vergleich zu den Vorjahren“, sagte Polizei-Sprecherin Antje Heilmann. Die Ausflügler hätten an Himmelfahrt weitgehend den Infektionsschutz beherzigt. „Wir haben erfreulich wenige Verstöße etwa gegen die Abstandsregeln registriert, die Ausflügler haben sich auf die Abstands-und Hygieneregeln gut eingestellt“, so die Sprecherin. Aber auch Gastronomen hätten sich vorbildlich verhalten.

Verstärkte Präsenz hatten Beamte der Polizeidirektion Hannover an den sogenannten „Feier-Hotspots“ der Vorjahre gezeigt, etwa am Maschpark, am Maschsee, im Georgengarten in Hannover, aber auch im Umland wie am Hufeisensee in Isernhagen, am Blauen See in Garbsen, im Deister, am Steinhuder Meer oder in Langenhagen am Waldsee. Die Bilanz überall gleich: „Viele Menschen waren an der frischen Luft, es gab aber kaum Verstöße“, so Antje Heilmann. Am Nachmittag hatte die Polizei noch eine Empfehlung abgegeben, nicht mehr zum Steinhuder Meer zu fahren, da die bekannten Ausflugsziele sehr gut besucht gewesen seien. Am Abend hätten die Beamten in Stadt und Umland dann vermehrt alkoholisierte Gruppen angetroffen, aber auch das sei nicht heraustragend gewesen.

Anzeige

Gastronomen halten sich ebenfalls an die Corona-Auflagen

In Zahlen ausgedrückt, liest sich die Bilanz an Himmelfahrt aus Sicht der Polizei so: In der Stadt Hannover wurden 43 Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes – es wurde der Abstand nicht eingehalten. Dazu hatte es 518 sogenannte Gefährderansprachen gegeben, weil Menschen ebenfalls zu eng beieinander gestanden haben. In 61 Fällen mussten die Beamte Platzverweise aussprechen, da sich die angesprochenen Personen nicht einsichtig gezeigt hätten, bilanzierte die Polizeisprecherin weiter. Zudem kontrollierten die Beamten am Donnerstag 77 Gastronomen, nur in Einzelfällen hätten die Tische zu eng zusammengestanden.

Weitere NP+ Artikel

Im Bereich der Polizei Garbsen mit dem Blauen See, den Strandterrassen, Steinhude und Mardorf leiteten die Beamten neun Ordnungswidrigkeitenverfahren ein wegen Verstöße gegen die Corona-Regeln ein, dazu gab es 48 Gefährderansprachen und sieben Platzverweise. 34 Gastronomen wurden außerdem überprüft – keiner hat laut Polizei gegen die Auflagen verstoßen. Für den Bereich Wedemark und dem Deister gab es sogar gar keine Verfahren und nur 48 Gefährderansprachen.

Kaum gesichtet: die Vatertags-Bollerwagen

In Hannover hatte sich mitunter ein überraschendes Bild gezeigt: Trotz der sommerlichen Temperaturen und des Feiertags waren die Wiesen im Georgengarten teils so leer wie an einem mittelmäßigen Montagabend. Größere Gruppe, die sich zum Grillen oder zum Trinken trafen, waren die absolute Seltenheit. Ganz anders auf den Wegen: Dort waren viele Radfahrer, Inliner-Skater und Jogger unterwegs, sodass es an einigen Stellen unfreiwillig eng wurde. Die typischen Vatertags-Bollerwagen waren indes kaum zu sehen – und wenn guckten fröhliche Kinder und keine Bierkästen heraus. Einige Hannoveraner flüchteten auf Wasser. Auf der Ihme und der Leine war es so voll wie schon lange nicht. Rund 30 Boote und Stand-Up-Paddler sammelten sich beim Strandleben in Linden. Einigen von ihnen schienen auch in größeren Grüppchen unterwegs zu sein. Am Ufer selbst hätte es dafür wahrscheinlich eine Ermahnung gegeben.

Eine andere Gruppe von sechs jungen Männern war sich den Regeln sehr wohl bewusst und trickste die Beamten ein wenig aus. In gebührenden Abstand saßen sie jeweils zu Zweit auf ihren Picknick-Decken auf der Wiese, wenn die Polizei gerade am Ufer anhielt. Waren die Ordnungshüter weg, wurde ein kleines Trickspiel gemacht und die Zweier-Grüppchen durchgemischt. Allerdings achteten sich auch hier auf dem Abstand. Eben ein Vatertag unter besonderen Bedingungen.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt und Sascha Priesemann