Vatertag in Hannover: Polizei zählt 145 Verstöße gegen die Corona-Regeln

Abschluss-Bilanz der Polizeidirektion Hannover für den Himmelfahrtstag: Der Vatertag 2021 ist so ruhig verlaufen wie selten. Verstöße gegen Corona-Bestimmungen wurden dennoch von den Einsatzkräften entschlossen geahndet, teilte die Behörde am Freitag mit.

Größere Menschenansammlungen wie zu Zeiten vor der Pandemie konnte die Polizei gar nicht feststellen. Ausschreitungen und Schlägereien – in der Regel unter Alkoholeinfluss – fanden ebenfalls diesmal nicht statt.

Kleingruppen beschäftige die Polizei

Dennoch beschäftigten Kleingruppen die Polizei, die sich an verschiedenen Stellen versammelten. So trafen die Beamten unter anderem im Bereich der Expo-Plaza und auch in der Leine-Masch auf Gruppen, die mit ihrem Verhalten gegen Corona-Beschränkungen verstießen. Allein in diesen beiden Fällen wurden insgesamt 30 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

Sehr ruhig verlief der gesamte Tag über in anderen Teilen der Region. Den größten Ansturm stellten die Einsatzkräfte Donnerstagnachmittag im Bereich des Maschsees und des Georgengartens fest.

Bollerwagen-Tour: Der Himmelfahrtstag 2021 verlief so ruhig wie selten zuvor. Quelle: Heusel

Zahlreiche Personen wurden angesprochen und auf die Corona-Bestimmungen hingewiesen. An beiden Orten erfolgten Lautsprecherdurchsagen durch die Polizei. Zudem wurden Verstöße auch hier in größerer Zahl geahndet.

Betrunkene Autofahrer

Insgesamt verzeichnete die Polizei 145 Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Hinzu kamen 21 Verkehrsordnungswidrigkeiten und zwei Anzeigen gegen Autofahrer, die betrunken am Steuer saßen.

„Es ist sehr erfreulich, dass die Bevölkerung den Appellen gefolgt ist und sich auch am Himmelfahrtstag die überwiegende Mehrheit an die Corona-Beschränkungen gehalten hat“, so Polizeiführer Maik Zilien.

Von Britta Mahrholz