Vatertag – diese Regeln gelten in der Region Hannover

Hannover

Mit Bollerwagen, Musik und Getränken um den Maschsee, ans Steinhuder Meer oder ein Ausflug in den Biergarten – bereits vergangenes Jahr war dies coronabedingt nur sehr eingeschränkt möglich. Doch was ist dieses Jahr drin? Die NP klärt auf.

Wie viele Personen dürfen zusammen losziehen?

Zwar hat das Land Lockerungen für private Zusammenkünfte beschlossen, doch diese gelten erst ab einer dauerhaften Inzidenz unter 100. Klassische Vatertagstouren in der Gruppe sind also nicht erlaubt – oder nur unter bestimmten Voraussetzungen. Für die Region Hannover gilt also auch am Donnerstag die Regel: Ein Haushalt darf sich mit einer weiteren Person treffen, Kinder unter 14 Jahren zählen nicht dazu. Dies gilt für den öffentlichen Bereich ebenso wie für die private Wohnung oder das eigene Grundstück. Mit „einem Haushalt“ sind eine Familie (Mutter, Vater, Kinder), nicht zusammenwohnenden Paare, und eine Wohngemeinschaft gemeint. Zu einer Lockerung – ein Haushalt plus zwei Personen aus einem anderen Haushalt – kommt es erst bei einer mindestens fünftägigen Inzidenz unter 100. Am Montag betrug die Inzidenz in Hannover 101,8.

Gibt es eine zeitliche Einschränkung für Ausflüge?

Ja. Aufgrund der hohen Inzidenz gilt weiterhin die Ausgangssperre der Bundesnotbremse von 22 bis 5 Uhr ist. Nur einzelne Spaziergänger oder Jogger, vollständig Geimpfte oder Genesene dürfen bis 24 Uhr noch raus.

Welche Einschränkungen gelten im Maschpark?

Die Landeshauptstadt Hannover hat – ebenso wie in den vergangenen drei Jahren – eine Allgemeinverfügung für die Nutzung des Maschparks am 13. Mai 2021 erlassen. Sie untersagt „das Mitführen und die Benutzung von Glasbehältnissen wie zum Beispiel Flaschen und Gläsern im Maschpark in der Zeit von 10 bis 24 Uhr.“ Die Allgemeinverfügung erfolgte vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus Vorjahren, „in denen es wiederholt zu missbräuchlicher Nutzung und zu erheblichen Verschmutzungen gekommen ist“, so Stadtsprecher Udo Möller. Eine coronabedingte Verschärfung ist nicht vorgesehen – bis auf die oben genannten Kontaktbeschränkungen und die gültigen Abstandsregeln (1,5 Meter). Auch ein Grillverbot gilt im Maschpark. Polizei und Ordnungsdienst werden die Einhaltung kontrollieren.

Darf man in Parks grillen?

Das Grillen in den öffentlichen Park- und Grünanlagen der Stadt Hannover ist unter Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen erlaubt. Dabei ist ausschließlich Holzkohle in feuerfesten, mobilen Grillgeräten zu verwenden, der Grill muss des Kronenbereiches von Bäumen aufgestellt werden, die Holzkohle nach dem Grillen vollständig gelöscht und mit dem übrigen Abfall ordnungsgemäß entsorgt werden. Untersagt ist das Grillen dagegen außerhalb öffentlicher Park- und Grünanlagen, auf Spielplätzen und Friedhöfen, in Wäldern sowie in Gartendenkmalen wie etwa Maschpark, Großer Garten, Berggarten und in den Landschaftsschutzgebieten.

Was ist am Maschsee möglich?

Die Ufer des Maschsees sind auch an Vatertag nicht gesperrt. Weiterhin gilt jedoch Maskenpflicht am Maschsee-Nordufer und Rudolf-von-Bennigsen-Ufer bis einschließlich zum Parkplatz Strandbad von 9 bis 21 Uhr. Die Masken dürfen auch nicht zum Rauchen oder Trinken abgesetzt werden. Die Polizei wird mit Schwerpunktkontrollen hier und an weiteren Plätzen in Hannover auf die Einhaltung der Regeln achten. Bei Nichteinhaltung drohen Bußgelder und Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Welche Regelungen gelten am Steinhuder Meer?

Ebenso wie am Maschsee gilt an der Uferpromenade Steinhude eine Maskenpflicht von 9 bis 21 Uhr. Zudem ist das Abspielen von Musik im Gebiet der Ortschaft Steinhude auf sämtlichen öffentlichen Flächen sowie auf dem Strandterrassenvorplatz untersagt. Wie auch im letzten Jahr ist die Grünfläche neben dem Minigolfplatz gesperrt. Der Zutritt zur Badeinsel wird durch einen Sicherheitsdienst geregelt. Auf die Badeinsel dürfen weder alkoholische Getränke noch Glasflaschen jeglicher Art mitgenommen werden. Transportbehältnisse müssen für eine Sichtkontrolle geöffnet werden. Erkennbar alkoholisierten Personen wird der Zutritt zur Insel verweigert.

Darüber hinaus empfiehlt die Stadt Wunstorf den Besuchern des Ortskerns von Steinhude wegen seiner Kleinräumigkeit und bei größerem Andrang, eine Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Die Polizei kündigte an, Zufahrtsstraßen zu sperren, sollte es zu einem erheblichen Andrang kommen. Das war zuletzt am vergangenen Wochenende der Fall.

Am Badestrandes Weiße Düne und des Surfstrandes auf Höhe „Weißer Berg“ bei Mardorf gilt Musik- und Alkoholverbot.

Sind Biergarten- oder Restaurantbesuche in der Region möglich?

Außengastronomie ist erst ab einer fünftägigen Inzidenz unter 100 möglich. Diese Grenze kann die Region Hannover bis Vatertag nicht mehr erreichen. In anderen Landkreisen, wie etwa Hildesheim, können die Außenbereiche von Eisdiele und Co. aber besucht werden. Wer sich im Außenbereich einer Gaststätte niederlassen will, muss laut Landesverordnung einen negativen Coronatest vorweisen oder geimpft sein.

Welche Vorteile haben vollständige Geimpfte und Genesene?

Seit Montag, 10. Mai, werden Menschen deren vollständige Impfung 14 Tage zurückliegt und alle vollständig Genesenen bei den Kontaktbeschränkungen nicht mehr mitgezählt. Sie unterliegen auch nicht mehr der nächtlichen Ausgangssperre. Auch Tests – etwa in der Außengastronomie – müssen sie nicht mehr vorweisen, allerdings ihre Genesung oder Impfung nachweisen können.

Von Simon Polreich